Wendler in Bottrop: Laura sucht jemanden, der ihr „die Einsamkeit versüßt“

Es ist ein ganz neues Gefühl für Laura Müller. In den vergangenen Jahren war Michael Wendler immer an ihrer Seite. Doch seit der Mann, der in der Coronapandemie mit absurden und dazu noch gefährlichen Äußerungen auf sich aufmerksam machte, wieder in der alten Heimat Konzerte spielt, ist die junge Mutter zweier Kinder immer häufiger allein in den USA.

Für Laura scheinbar eine harte Zeit, die jedoch sinnvoll genutzt sein soll. Und so sucht sie via Instagram, während ihr Mann Michael Wendler in Bottrop im Tanzlokal Nina auftritt eine Person, der ihr „die Einsamkeit versüßt“.

Während der Wendler in Deutschland ist, kämpft Laura gegen die Einsamkeit

„Good morning, in the morning und ganz liebe Grüße. Ich wünsche euch heute Abend eine mega Fette geile Party mit Micha in der Nina Bottrop. Ich glaube, um Mitternacht tritt er auf. Und habt ganz viel Spaß. Ich bin ja hier in Cape geblieben und bin sehr einsam und würde mich freuen, wenn du mir doch einfach auf meiner VIP-Plattform schreibst, wir ein bisschen Chatten können, und ja ,du so ein bisschen die Einsamkeit versüßt und mir ein bisschen ja ich sag’s jetzt lieber nicht“, säuselt die 25-Jährige lasziv in die Kamera.

Dazu teilt sie Bilder im Bikini, zu denen sie schreibt, dass allein zu schwimmen doch gar nicht so viel Spaß mache. Und auch ein Video aus der Dusche darf bei der fröhlichen Balzerei nicht fehlen.

Dass Laura wirklich einen Ersatzpartner für Michael Wendler sucht, scheint aber eher unrealistisch. Führt der Link in ihrer Story doch auf eine weitere Instagramseite, auf der wiederum ein Link auf eine andere Seite ist, auf der die expliziten Inhalte der Wendler-Gattin zu finden sind.

