Michael Wendler: Schreckliche Nachricht – besonders bitter für seine Fans: „So traurig...“

Großer Schock für Michael Wendler und seine Fans!

Der Schlagerstar hat gar keine guten Neuigkeiten. Dieses Mal gibt es wirklich nichs zu lachen. Nicht für Michael Wendler und nicht für seine Fans.

Michael Wendler: Schlagerstar hat schlechte Neuigkeiten

„Ich habe euch ja versprochen, dass ich mich melde, sobald es neue Informationen gibt“, beginnt Michael Wendler seine Botschaft. „Wir haben heute noch abgewartet, was die Bundesregierung sagt.“

Inzwischen ist entschieden, dass bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden werden. Der Beschluss hat Auswirkungen auf nahezu jeden – auch Michael Wendler.

Mehr Promi-Themen:

Konzert wird verschoben

„Das bedeutet, dass wir das Konzert am 2. Mai verschieben müssen“, erklärt der Sänger seinen Fans. Eigentlich hätte Michael Wendler an diesem Tag in der Turbinenhalle in Oberhausen auftreten sollen. Das Konzert war schon länger ausverkauft.

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

Fans sind enttäuscht

Nun soll die Veranstaltung auf den 26. September verlegt werden. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit – und trotzdem zeigen sich einige Fans in der Kommentarspalte enttäuscht. Eine Auswahl an Kommentaren:

„Nein, hab mich so auf dich gefreut. Bin jetzt so traurig, ich vermisse dich.“

„Es ist alles sehr schade und eine turbulente Zeit, aber ändern können wir und du es leider nicht!“

„Ich bin mega traurig, aber da müssen wir leider durch. Nur hätte dich gern gesehen.“

Michael Wendler hat schlechte Neuigkeiten. Foto: imago images / Future Image

Wendler verspricht neue Songs

Eine gute Nachricht hat Michael Wendler dann allerdings doch noch. „Das Schöne ist, dass bis zu diesem Konzert noch viele neue Titel entstehen werden, sodass ich euch noch mehr präsentieren kann“, erklärt der Sänger.

Ob das seine Fans trösten kann?

Michael Wendler begleitet Laura Müller zu Let's Dance

Am Freitag steht doch schon ein Termin für Michael Wendler ein. Kein Konzert allerdings. Der Schlagerstar wird seine Laura wieder bei Let's Dance unterstützen. Im Publikum darf er seine 19-jährige Freundin zwar nicht anfeuern, backstage wird er aber sich auf sie warten.

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: imago images / Future Image

Die junge Frau tanzt mit Partner Christian Polanc und will die Jury um Joachim Llambi, Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse sowie die Zuschauer erneut von ihren Tanzkünsten überzeugen. (nr)