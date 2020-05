Michael Wendler: Bittere Abrechnung mit seiner Familie – „Mein Vater ist…“

Schlagersänger Michael Wendler musste sich ein ganz schön dickes Fell wachsen lassen. Der Musiker polarisierte zwar schon vor seiner neuen Liebesbeziehung, doch seit er mit Laura Müller liiert ist, hagelt es noch weitaus mehr Kritik.

Die geht sogar so weit, dass auch die Familie von Michael Wendler kein gutes Haar an dem 47-Jährigen und seiner zukünftigen Braut lässt.

Michael Wendler: Bittere Abrechnung mit seiner Familie

Dass Michael Wendler und sein Vater schon seit Jahren zerstritten sind, ist kein Geheimnis. Und dennoch offenbart der „Egal“-Sänger in seiner neuen TVnow-Doku „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet“, wie das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater derzeit aussieht.

-------------------

Weitere Themen zu Michael Wendler:

-------------------

„Mussten eigentlich durch die Hölle“

Als die Liebe zu der erst 19-jährigen Laura Müller öffentlich wurde, glaubte niemand so recht an eine dauerhafte Beziehung. „Von Anfang an sind wir Medienthema und mussten eigentlich durch die Hölle“, erzählt der Wendler in der RTL-Doku.

Michael Wendler und Laura Müller heiraten bald. Foto: imago images

„Sogar mein Vater ist aus dem Busch gesprungen und hat gesagt, das wäre alles nur PR und ich wäre noch mit meiner jetzigen Ex-Frau zusammen und wir würden alle nur veräppeln.“ Deshalb betont Michael Wendler noch einmal:

+++ RTL: Birgit Schrowange teilt unfassbares Bild – Fans vermuten, dass sie... +++

„Aber das ist unwahr. Das ist von Anfang an Liebe gewesen.“ Liebe, die in seinen Augen Bestand hat. Schließlich will er in naher Zukunft mit seiner Verlobten Laura in den USA – seiner Wahlheimat – vor den Traualtar treten und sich die ewige Treue schwören. Sein Vater jedoch wird da sicher nicht bei sein…