Michael Wendler: Bericht – Mutter Christine Tiggemann (†73) ist tot

Christine Tiggemann, die Mutter von Michael Wendler, ist verstorben. Auf diesem Bild aus dem Jahr 2009 tanzt sie nach einem Auftritt des Wendlers in Oberhausen mit ihrem Sohn. (Archiv)

Traurige Nachricht von Michael Wendler.

Laut eines Berichts der „Bild“-Zeitung ist die Mutter von Michael Wendler, Christine Tiggemann († 73), am Freitagabend in ihrer Wohnung in Dinslaken gestorben.

Michael Wendler: Traurige Nachricht – Mutter verstorben

Demnach erlitt die 73-Jährige einen Herzinfarkt.

Am Freitagabend hatte Tiggemann laut des Berichts nicht auf die Anrufe ihrer besten Freundin reagiert.

-----------------------------

Mehr Themen:

Michael Wendler macht große Ankündigung – doch dann schreitet Instagram drastisch ein

Laura Müller: Rückkehr zu Instagram! Doch was will Michael Wendlers Frau HIERMIT sagen?

Michael Wendler: Seitenhieb von Ex-Kollege Mike Singer – jetzt macht er dem Schlagersänger Konkurrenz

-----------------------------

Als sie sich auch am Samstagmorgen nicht meldete, schaute diese vor Ort vorbei. Als auch dort von ihrer Freundin jede Spur fehlte, soll sie die Feuerwehr verständigt haben. Die Einsatzkräfte fanden die 73-Jährige laut „Bild“ tot vor.

Weitere Informationen in Kürze.