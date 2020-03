Michael Schumacher: Dieter Bohlen überrascht mit emotionaler Nachricht – „Er ist...“

„Modern Talking“-Hits, schlagfertige Sprüche, eine „Meeega“-Show – das erwarten die Fans, wenn Pop-Titan Dieter Bohlen die Bühne betritt.

Am Freitabend machte Bohlen im Rahmen seiner Konzerttour in Oberhausen Halt. Doch wie die „WAZ“ berichtet, sprach er auch unerwartet ernste Themen an. So sprach er unter anderem über seine Verbindung zu Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Dieter Bohlen über Michael Schumacher: „Ein toller Mensch“

Bohlen hatte den Rennfahrer Anfang des Jahrtausends kennengelernt, als er für die RTL-Übertragungen der Formel 1 den Titel „Win The Race“ geschrieben hatte.

----------------

Das ist Michael Schumacher:

Geboren am 3. Januar 1969 in Hürth.

1991 betrat Schumacher die Formel-1-Bühne. Ein Jahr lang fuhr er für den Jordan-Rennstall.

Daraufhin wechselte er zu Renault. Mit Renault feierte er 1994 und 1995 seine ersten beiden WM-Titel.

Von 1996 bis 2006 ging er für Ferrari an den Start. Mit der Scuderia holte er zwischen 2000 und 2004 fünf weitere WM-Titel.

2006 trat er erst zurück, 2010 feierte Schumi dann sein Formel-1-Comeback bei Mercedes. Für die Silberpfeile ging er drei Saisons an den Start. An die Erfolge früherer Jahre konnte er jedoch nicht anknüfen.

----------------

Nach einem schweren Skiunfall im Dezember 2013 zog sich Michael Schumacher aus der Öffentlichkeit zurück.

„Michael Schumacher ist einer der größten Sportler. Ich habe ihn damals getroffen und er ist ein toller Mensch“, erinnert sich Bohlen. „Es war eine große Ehre für mich, einen Song über ihn und die Formel 1 zu schreiben.“ Der DSDS-Chefjuror erntet für seine Worte tosenden Applaus, so die „WAZ“.