Michael Naseband spricht über schweren Schicksalsschlag – es geschah ganz plötzlich

Michael Naseband öffnet bei „Promi Big Brother“ sein Herz und spricht über den schwersten Verlust seines Lebens. Der „K11“-Kommissar, der jahrelang erfolgreich im Fernsehen Verbrecher jagte, verlor 2021 seine geliebte Ehefrau Tanja an Krebs.

Die beiden waren seit 2017 verheiratet, ihre Liebe begann jedoch bereits 2011 – eine Liebe, die Naseband als absolute Seelenverwandtschaft beschreibt. Nun gibt der 60-Jährige tiefe Einblicke in sein Leben, seine Trauer und den Versuch, nach dem Verlust wieder Fuß zu fassen. Doch vor allem zeigt er, wie sehr Tanja sein Herz immer noch gehört.

Michael Naseband: Große Liebe, großer Verlust

Am 23. April 2021 verlor Michael Naseband seine Ehefrau Tanja nach nur drei Monaten Kampf gegen den Krebs. Die damals 46-Jährige verstarb viel zu früh. Bei „Promi Big Brother“ bricht Naseband über diesen Schicksalsschlag in Tränen aus. „Wir hatten drei Monate Zeit, um uns voneinander zu verabschieden“, erzählt der „K11“-Star.

+++ Aufruf bei „Promi Big Brother“ rührt zu Tränen – „Ermittlungsauftrag“ +++

Noch an Silvester 2020 teilte Naseband mit seiner Tanja ein strahlendes Foto auf Instagram. Beide wirkten glücklich, wünschten seinen Followern „einen guten Rutsch“. Doch zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich bereits ab, wie ernst die Lage war. Das Silvesterfoto blieb eines der letzten gemeinsamen Bilder des Paares.

Erinnerungen an seine große Liebe

Seit dem Verlust seiner Ehefrau hat Michael Naseband den Schmerz vor allem mit Arbeit verarbeitet. Zwischen 2021 und 2023 drehte er weiterhin für Formate wie „K11 – Die neuen Fälle“. Erst später begann er, seine Trauer auch öffentlich zu teilen. An Tanjas Geburtstag Ende 2024 schrieb er liebevoll einen Instagram-Beitrag für sein „Tannileinchen“.

Naseband lernte seine große Liebe 2011 kennen – und es war Liebe auf den ersten Blick. „Ich habe ihr bestimmt 30 Heiratsanträge gemacht“, berichtet er mit einem Lächeln im Rückblick. Sechs Jahre später, 2017, gaben sich die beiden das Jawort. Doch das Glück der Ehe wurde viel zu schnell durch die Krebsdiagnose überschattet.

Seit Tanjas Tod hat Michael Naseband andere Frauen kennengelernt – jedoch ohne Erfolg. „Letztendlich habe ich festgestellt: Das ist nicht das, was ich will“, betont er im Interview mit „Joyn“ kurz vor seinem Einzug in den TV-Container. Naseband, Vater eines erwachsenen Sohnes, bleibt lieber allein, bis er genau das findet, wonach er sucht.

Obwohl der Verlust nach wie vor schmerzt, zeigt Michael Naseband bei „Promi Big Brother“ unermüdliche Stärke. Er teilt seine Emotionen offen mit den Zuschauern, stellt zugleich jedoch klar, dass Tanja immer ein zentraler Teil seines Lebens bleiben wird.