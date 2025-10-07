Michael Naseband privat: Der Verlust seiner Frau und neue Wege

Michael Naseband – vielen bekannt als sympathischer TV-Kommissar aus der Sat.1-Serie „K11 – Kommissare im Einsatz“ – ist nicht nur ein erfahrener Ermittler, sondern auch eine Persönlichkeit mit einer bewegten privaten Geschichte. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des Düsseldorfers.

Michael Naseband im Steckbrief – Kindheit, Ausbildung und Karrierebeginn

Name Michael Naseband Alter 60 Jahre alt -11.06.1965 geboren Geburtsort Düsseldorf Sternzeichen Zwillinge Größe 1,90m Partnerin Mutter seines Sohns Mike – steht nicht in der Öffentlichkeit,

Ehefrau Tanja (verstorben),

Carmen Ommer (inzwischen getrennt) Karriere 20 Jahre im Polizeidienst (Als Streifenpolizist, Kommissar, Zivilfahnder und mehr),

Fernsehkommissar in der Serie „K11 -Kommissare im Einsatz“ (für 14 Staffeln),

Gastronom der Kneipe „Naseband’s“,

Autor – sein neustes Buch: „Alt mit Schuss: Naseband ermittelt“

Geboren wurde Michael Naseband am 11. Juni 1965 in Düsseldorf. Als Sohn eines Bauleiters wuchs er in den Stadtteilen Flehe und Benrath auf. Nach dem Abschluss der mittleren Reife am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Hilden entschied er sich früh für eine Karriere im Polizeidienst.

Seine Ausbildung begann 1982 bei der Bereitschaftspolizei in Wuppertal. Ab 1987 war er als Streifenpolizist und später Zivilfahnder in Düsseldorf tätig. Anschließend arbeitete Naseband unter anderem in der Mordkommission und bei der Kripo für schwere Raubdelikte. Ein besonderes Kapitel war sein Einsatz als Polizeichef im Rahmen der UN-Mission im Kosovo.

Warum hat Michael Naseband keine Haare?

Fans kennen den Kommissar nicht anders: Mit Glatze und rauer Stimme, aber weichem Kern. Im März 2020 postete Naseband ein Foto von sich – als junger Polizeibeamter im Alter von 19 Jahren. Besonders auffällig: Auf dem Foto hat der Schauspieler tatsächlich Haare: eine braune Mähne.

Viele fragen sich, ob hinter der Glatze mehr steckt – und Michael Naseband eine Krankheit habe. Dazu äußerte sich der Fernsehkommissar bisher nicht öffentlich, Anzeichen für eine Erkrankung gibt es jedoch nicht.

Michael Naseband im Sommer 2015 bei der MDR-Show „Riverboat“. Foto: IMAGO / POP-EYE

Vom echten Ermittler zum TV-Star

2003 wechselte Michael Naseband in die Fernsehwelt. Bereits zuvor hatte er zwei Auftritte in der Sendung „Aktenzeichen XY“, in der echte, ungelöste Polizeifälle besprochen werden. Die Fernsehkarriere war nicht geplant – durch einen Zufall kam er zum Sat.1-Format. Mit der Serie „K11 – Kommissare im Einsatz“ wurde er einem Millionenpublikum bekannt. An der Seite von Kommissarin Alexandra Rietz ermittelte er in zahlreichen fiktiven Polizeifällen, die stark an echte Polizeiarbeit angelehnt waren.

Die Zusammenarbeit der beiden war so eng, dass sich viele Fans sogar fragten, ob die Ermittler ein Paar sind – oder gar eine Hochzeit stattfand. Doch die beiden verbindet ausschließlich eine enge Freundschaft – privat wohnen die zwei Ex-Ermittler sogar nur eineinhalb Kilometer voneinander entfernt.

Nach einer siebenjährigen Pause kehrte er von 2020 bis 2022 erneut zur Fernsehserie „K11 – Die neuen Fälle“ zurück. Sein Ausstieg 2013 war nicht freiwillig – trotz guter Einschaltquoten wurde die Fernsehshow eingestellt. 2020 entschied sich Sat.1 für ein Comeback der beliebten Kommissare. Insgesamt war Michael für vierzehn Staffeln an der Seite von Alexandra Rietz und Co.

Nach dem Ende der Serie „K11“ im Jahr 2013 und dem Aus als Fernsehermittler, widmete Michael sich einem neuen Projekt als Gastronom: er eröffnete seine eigene Kneipe „Naseband’s“ in der Düsseldorfer Altstadt – ein Treffpunkt für Fans, Freunde und TV-Kollegen.

Außerdem hatte er einige Gastauftritte in Formaten wie „Fort Boyard“, „Genial oder Daneben?“ oder „Clever!“. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ war er ebenfalls mehrere male zusehen.

Die „K11“-Stars und guten Freunde: Michael Naseband und Alexandra Rietz. Foto: Foto: SAT.1 / Benedikt Müller

Michael Naseband privat: Familie, Ehefrau und tragischer Verlust

Hinter der TV-Persönlichkeit steckt ein Mann mit einer emotionalen und persönlichen Geschichte – der Kriminalhauptkommissar ist seit vier Jahren verwitwet.

Seine Ehefrau unterstützte den Gastwirt in seiner Kneipe „Naseband’s“ und stand ihm auch sonst immer zur Seite. Im April 2021 verstarb seine Ehefrau Tanja Naseband im Alter von nur 46 Jahren. Vor ihrer Hochzeit im Dezember 2017, war das Paar bereits sechs Jahre lang liiert gewesen. In Tanja hatte der ehemalige Polizeibeamte seine bessere Hälfte gefunden – in einem Interview mit Prisma im Jahr 2020, sagte er:

„Wir sind eine Einheit, ohne eingeengt zu sein.“

Der Verlust seiner Frau traf ihn tief. Dennoch fand Naseband einen Weg, trotz der Trauer ein erfülltes Leben weiterzuführen. Nach dem Tod seiner Frau Tanja führte er eine etwa zweijährige Beziehung mit Carmen Ommer, entschied sich jedoch schließlich dafür, lieber wieder alleine zu leben. Heute sagt er, er lebe gerne allein, habe viele Freunde und sehe eine Partnerin eher als Ergänzung.

Woran starb Ehefrau Tanja Filster? Diese Frage bewegt viele Fans, jedoch hält die Familie Naseband die Todesursache bisher privat. An ihrem Todestag gedenkt Michael seiner Tanja in den Sozialen Medien und teilt seine Trauer mit den Fans.

Michaels besondere Beziehung zu Sohn Mike

Michael Naseband hat einen Sohn namens Mike, mit dem ihn eine enge und beinahe freundschaftliche Beziehung verbindet. Mike hatte ebenfalls einige Gastauftritte in der Serie „K11“ – bei seinem Debüt in der Vorabendserie war der Naseband Sohn erst Acht Jahre alt.

Mike ist als Eventmanager und Geschäftsführer von „Glüh dich glücklich“ tätig und inzwischen hat er als Gastwirt die „Naseband’s“-Kneipe von seinem Vater übernommen. Für Michael wurde die Leitung des Gastronomiebetriebs zu zeitaufwendig – zu viele Projekte warten auf den ehemaligen Kommissar mit der Glatze.

Vater und Sohn – Mike und Michael verbindet eine ganz besondere Beziehung. Foto: IMAGO / Oliver Langel

Naseband als Autor – kein Projekt ist ihm zu groß

2003 hing Naseband seine Karriere bei der Polizei an den Nagel – zuletzt hatte er in der Mordkommission gearbeitet. Seine Entscheidung, an der Serie „K11 – Kommissare im Einsatz“ teilzunehmen, habe er jedoch nie bereut. Naseband war zwar gerne Polizeibeamter, fand jedoch den Karriereweg zu berechenbar. Sein Leben empfindet er jetzt als viel spannender – er weiß nie was in einem Jahr ist.

Nach 20 Jahren im Polizeidienst und 10 Jahren als Kommissar in einer Fernsehserie wurde es Zeit für neue Projekte. Gemeinsam mit Co-Autor Mike Engel erschien 2015 der Kriminalroman „Alt mit Schuss: Naseband ermittelt“. Einige Jahre zuvor, im Oktober 2006, veröffentlichte der Hauptdarsteller bereits im Gerhard Hess Verlag seine Biografie „Leben und leben lassen – ein Kommissar packt aus“. Darin berichtete er über seine Kindheit und sein Elternhaus, private und berufliche Entwicklungen, wie den Einsatz als Polizeichef in Kosovo – und insbesondere auch über seinen Weg und seine Arbeit als Fernsehkommissar.

Ein überraschender Schritt zum Reality-TV: „Promi Big Brother“

Lange Zeit hatte Michael eine Teilnahme im Reality-TV strikt abgelehnt. Doch 2025 überraschte er viele, als bekannt wurde: Michael Naseband zieht ins „Promi Big Brother“-Haus ein. Seine Begründung: Er habe sich weiterentwickelt und sei neugierig auf das neue Format.

Seine Erfahrung bei der Polizei – wenig Schlaf, Stress, der Verzicht auf Essen – könne ihm dort nützlich sein. Vor dem Einzug trainierte er die letzten Monate fleißig im Fitnessstudio und zeigt sich offen und gelassen auf die neue Herausforderung.

In einem Interview mit Joyn sagte er über seine bevorstehende Teilnahme:

„Also eigentlich wollte ich sowas ja wirklich nie machen(…)Ich hab auch mal gesagt, nein, so Reality Formate ist mir zu assi, mache ich nicht.“

Insbesondere die dauerhafte Beobachtung und eingesperrt zu sein, habe ihn bisher immer abgeschreckt. Doch inzwischen hat er richtig Lust auf das Format und ist voller Vorfreude.

Michael Naseband – ein Mann mit Tiefgang

Michael Naseband ist mehr als nur Kommissar einer Vorabendserie im Fernsehen. Zwischen beruflichen Entwicklungen, der Trauer um seine Ehefrau Tanja und der familiären Verantwortung gegenüber seinem Sohn Mike, erfindet sich der ehemalige Ermittler immer wieder neu.

Ob als Ermittler, Autor, Gastwirt einer Kneipe oder nun auch Realityshow-Teilnehmer – er bleibt sich selbst treu: authentisch, bodenständig und mit einem klaren Blick aufs Leben.

