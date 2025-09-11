Micaela Schäfer hat Schulden in Millionenhöhe – „Ich habe mich übernommen“

Sie ist eine Ikone im Deutschen Fernsehen. Seit ihrer Teilnahme bei Germany’s Next Topmodel im Jahr 2006 hüpft die heute 41-Jährige besonders gerne oben ohne durchs Fernsehen. Doch nicht nur vor dem Bildschirm macht Micaela Schäfer eine gute Figur, auch als DJane bringt sie die Leute zum Ausrasten.

Nach langer Bühnenpause ist sie nun am Ballermann zurück. Im Rahmen der Podcastaufzeichnung von „Das 17. Sommerland“ von und mit Ingo Wohlfeil hat auch unsere Redaktion mit ihr gesprochen. Erst kürzlich ging die bekennende Nacktschnecke durch die Medien: In einem Interview der Sendung „Prominent“ auf Vox erzählte sie von ihren Schulden in Höhe von 1,6 Millionen Euro.

Micaela Schäfer: Schulden und trotzdem Millionärin

Diese Summe setzt sich aus ihren Immobilienkäufen zusammen, die noch abbezahlt werden müssen. Mittlerweile besitzt die Berlinerin fünf Wohnungen in der Hauptstadt. Zwei davon werden von ihr und Familienmitgliedern selbst genutzt. „Ich habe Immobilienwerte, die man gegenrechnen kann. So fünf Millionen. Wenn ich jetzt alles verkaufen würde, würden so drei Millionen übrig bleiben“.

Doch ganz so entspannt wie sie im Vox-Interview über diese riesigen Summen spricht, erleben wir sie nicht. Sie verrät gegenüber unserer Redaktion: „Mich macht das manchmal doch ganz schön fertig. Dann denke ich, ich habe mich übernommen.“ Kein Wunder, wenn solche Summen in Rot auf dem Konto zu sehen sind. Micaelas Lösung: „Ich gucke gar nicht mehr auf mein Konto. Ich will diese Zahlen nicht sehen, dann werde ich nur nervös.“

Dass sie jetzt eine richtige Business-Frau am Immobilienhimmel ist, hat sie übrigens der neuen Partnerin ihres ehemaligen Freundes zu verdanken. Mit ihr gründete sie die Firma „Ex und Neu“. Geschäfte machen mit dem Ex Felix und seiner Neuen Franziska? Für viele wohl undenkbar – für Micaela nur logisch: „Sie hat mich eines Tages angerufen und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Warum sollte ich den beiden im Weg stehen? Das mit uns ist vorbei. Als sie mich gefragt hat, ob wir eine Immobilienfirma gründen wollen, dachte ich sofort: klar, warum nicht.“

Mittlerweile läuft das Geschäft richtig gut. Das Konzept von „Ex und Neu“ polarisiert, die Kunden finden den Namen witzig und die drei Köpfe hinter dem Ganzen sympathisch. Wer jetzt voller Begeisterung bei der Firma anruft und Micaela am Telefon erwartet, wird aber leider enttäuscht. „Ich selbst arbeite eher im Hintergrund. Die beiden Gesichter vor Ort sind Felix und Franziska.“