Mallorca-Sängerin Mia Julia verschiebt Tour – DAS ist der Grund

Mallorca-Star Mia Julia hat ihre geplante Tour überraschend verschoben – und das aus sehr persönlichen Gründen. In einem emotionalen Instagram-Video wendet sich die 38-Jährige direkt an ihre Fans und erklärt, dass sie mit ihrem neuen Album noch nicht zufrieden sei.

Deshalb wolle sie aktuell keine halbfertige Show auf die Bühne bringen. Die Sängerin betont: „Ich dachte, ich schaffe das alles. Aber Fakt ist, die Zeit war wirklich ein großes Problem.“ Sie hat sich einfach übernommen, sie ist noch nicht zufrieden und muss noch „an der ein oder anderen Schraube drehen.“

Mia Julia sagt Tour ab – Fans haben Verständnis

Obwohl bestimmt einige enttäuschte Fans dabei sind, hat der Großteil in den Kommentaren Verständnis. Kommentare wie „Liebe für dich, verständlich“ und „Wir warten“ sollen der Sängerin Mut machen. Mia Julia macht außerdem klar: Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

+++ Mia Julia sorgt für nächste Überraschung: „Jetzt ist es raus!“ +++

Die neuen Termine stehen schon in der Beschreibung unter dem Video. „Es tut mir unfassbar leid, bitte behaltet eure Tickets. Und ich verspreche euch, es wird fett und das, was ihr verdient habt.“, bittet die Künstlerin in ihrem ehrlichen Statement. Ihre Botschaft: Qualität vor Schnelligkeit – auch wenn das bedeutet, Termine zu verschieben.

Mia Julia Brückner gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der Ballermann-Szene. Ihre Karriere begann sie zunächst als Erotikmodel und Darstellerin, bevor sie sich ganz der Partymusik widmete. Mit Songs wie „Bring mich nach Hause“ und „Endlich wieder Malle“ hat sie sich eine riesige Fanbase aufgebaut.

Für ihre Fans dürfte die Tour-Verschiebung zwar enttäuschend sein – doch Mia Julias Ehrlichkeit und ihr Anspruch an sich selbst kommen bei vielen gut an. Sobald das neue Album fertig ist, will sie mit voller Energie und neuen Songs zurückkommen.