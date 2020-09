Mia Julia gesteht krasses Sex-Geheimnis – „Mit 12 hatte ich...“

View this post on Instagram

Irgendwas wollte ich sagen?! Achja!‼️KLARTEXT‼️ Ich war schon immer so- 100% unverbesserlich!🤷🏼‍♀️ Wem es nicht passt, ich komm damit klar! Bin gerne anders! Das Leben ist fu*king zu kurz! Ich gestalte mein Leben schon immer lauter& bunter! Ich bin es leid mich zu rechtfertigen- ich spreche viel mehr über diese Themen, weil ich weiß, dass da draußen Menschen sind die niemanden haben der ihnen Mut macht „anders“ zu sein!😌Egal in welcher Hinsicht(ich spreche nur von legalen Dingen) Meine Mutter wurde schon damals in die Schule gerufen, da ich tiefsitzende Baggy-Hosen mit Top trug- „ich sei zu freizügig“... Ich tauschte einen Ponyhof Urlaub gegen ein Zeltlager mit Leuten aus der Klasse- weil da Jungs waren und ich darauf viel neugieriger war... ich hätte noch so viele Beispiele! Ich bin schon immer ein sehr neugieriger, sexueller Mensch! Mit 12 hatte ich mein 1. mal mit einem Mädel...es wurde mir klar, es ist okay- ich bin Bisexuell!🌈 Mit 19 1/2 die Liebe meines Lebens kennengelernt- der 1. Mensch der mich versteht-in allem unterstützt und ich mich komplett öffnen konnte was meine Vorlieben und Träume waren/sind- nie verurteilte ❤️ @cock.pit_official bis heute!! Mit 21 war ich mit ihm das 1x im Swingerclub, mit 22 geheiratet mit fast 23 wollte und drehte ich meinen erster Porno! Ich liebe die Liebe& genauso schlägt mein Herz für meine Sexualität! Ich bin es leid, mich „zu verstecken“ weil man mich verurteilen/nicht verstehen könnte...ich möchte frei sein und mich ausleben wie ich bin!!Ich habe vielleicht andere Vorlieben als andere, aber ich zwinge auch niemanden, mir dabei zuzusehen-oder mich in MEINE Welt zu begleiten! Ich fühle mich frei als Frau, das zu erleben, mir „zu nehmen“ und mich so zu zeigen wonach mir gerade ist! Ich wurde zu einer starken Frau erzogen und hatte das Glück meinen Mann kennengelernt zu haben, der mich liebt & darin unterstützt, mich frei entfalten zu können-zu leben! einen Freundeskreis, die mich lieb haben, mit all meinen „Macken“😉und natürlich euch-meine Fans-meine Füchse, die mich Supporten wie ich bin und dafür bin ich mehr wie dankbar! Emanzipation bedeutet Chancengleichheit und Befreiung und ich lebe und fühle mich frei!!❤️‼️