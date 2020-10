am 05.10.2020 um 17:01

Mia Julia gibt intime Einblicke in ihr Privatleben – und die haben es in sich

Mia Julia ist nicht gerade dafür bekannt, mit ihrer Meinung – oder ihrem Körper – hinterm Berg zu halten. Der Ballermann-Star spricht nicht nur offen über seine Vergangenheit in der Pornobranche, sondern auch über seine sexuellen Vorlieben.

Erst kürzlich legte Mia Julia bei Instagram eine ziemlich intime Beichte ab, die für sie aber auch ein Befreiungsschlag war. Worum es da ging, liest du hier. Und jetzt setzt sie noch einen drauf. Denn der Ballermann-Star zeigt sich nackt im Internet. Und ihr Mann Peter macht mit!

Mia Julia gibt jetzt besonders intime Einblicke in ihr Privatleben

Rapperin Cardi B. und Schauspielerin Bella Thorne haben es bereits vorgemacht, jetzt ist auch Mia Julia auf den Zug aufgesprungen und hat sich ein Profil in dem sozialen Medium „OnlyFans“ angelegt. Das ist eine Plattfom, die ähnlich wie Instagram funktioniert, mit zwei gravierenden Unterschieden: Pornografische Inhalte sind dort nicht verboten. Für die Nutzer kostet es Geld.

----------

Das ist Mia Julia:

Mia Julia Brückner wurde am 9. Dezember 1986 in München geboren

war früher als Friseurin tätig

Im Frühjahr 2010 wurde sie das Aushängeschild der Pornofilm-Produktionsgesellschaft „Magmafilm“ und erhielt daraufhin den Künstlernamen „Mia Magma“

Seit dem Aus ihrer Porno-Karriere 2012 tritt Mia Julia mit ihrem bürgerlichen Namen als Partysängerin auf Mallorca auf

Mit Frenzy Blitz gründete sie im Juni 2020 das Pop-Duo „SchoKKverliebt“

Mit ihrem Ehemann Peter Brückner betreibt sie seit 2009 eine Kneipe am Starnberger See

----------

Wieviel, das können übrigens die Influencer selbst entscheiden. Und für einen Betrag X im Monat bekommen Fans dann bestimmte Inhalte geboten. Was, das entscheiden die Influencer selbst. Und natürlich ist nicht alles pornografisch. Mia Julia allerdings setzt auf Nacktheit auf ihrem Profil, wie sie im Gespräch mit „Vip.de“ verrät.

Mia Julia plaudert aus dem Nähkästchen und gibt intime Details über ihr Sexleben preis. Foto: imago images

Auch Mia Julias Mann Peter ist mit dabei

Und um ihren Fans Abwechslung zu bieten, lässt sie sich auch immer wieder etwas einfallen. Einmal habe sie ihr Handy beispielsweise in den Mund genommen und sich so gefilmt, als würden ihre Zuschauer die Situationen aus ihrer Perspektive erleben. Und das ist nur eine ihrer Ideen.

----------

----------

Acht bis zehn Stunden investiere sie täglich, um ihren Followern abwechslungsreiche Inhalte zu bieten. Und auch ihr Mann Peter sei ab und an mit dabei. „Das, was ich mit ihr erlebe, teilen wir mit der ganzen Community auf 'Only Fans'", verrät er im Gespräch mit „Vip.de“.

Und warum das Ganze? „Nötig“, habe sie es nicht. „Aber ich hab Bock drauf“, macht Mia Julia deutlich.