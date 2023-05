Mia Julia gesteht: „Ich versteckte diese Dinge mein Leben lang“

Sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des Partyschlagers: Mia Julia. Seit einigen Jahren schon feiert die Sängerin auf Mallorca riesige Erfolge. Mit „Peter Pan“ landete die 36-Jährige bereits jetzt einen der Sommerhits des Jahres. Doch im Leben von Mia Julia ist nicht alles so rosarot, wie es von außen scheint.

Auf Instagram legte die Sängerin und Pornodarstellerin nun ein ehrliches Geständnis ab. „Ich versteckte/vertuschte diese Dinge mein Leben lang. Aus Scham, aus Unwissenheit, aus Selbst-Schutz, Angst. Ich bin zu viel/zu wenig/nicht normal/anders. Ich will das nicht mehr. Und kann es auch nicht mehr“, schreibt Mia Julia bei Instagram.

Mia Julia spricht über Panikattacken

In einem Video verrät sie, um was es genau geht. Sie habe „Ticks und Tourette“, heißt es da. Dazu kommen Panikattacken und eine „Smiling Depression“. „Das sind schonmal drei Fakten über mich. Ich möchte zeigen, dass es okay ist. Ich möchte, dass sich da draußen niemand schämen muss, nur weil du irgendwie ‚anders‘ bist, als andere.“

Sie wolle nun nach und nach erzählen, was ihr dabei helfe, mit diesen Dingen umzugehen und mit ihnen zu leben. Sie wolle aber ihre Fans auch mitnehmen, vielleicht, so Mia Julia, könne sie damit ja auch anderen helfen.

Von Fans und Freunden bekommt Mia Julia dabei viel Unterstützung. „Ich weiß genau, welche Überwindung das für dich war. Ich liebe dich mit allen Ecken und Kanten und bin sooooo stolz auf dich, dass du es erzählt hast“, schreibt beispielsweise Sängerin Frenzy bei Instagram.

Fans stehen Mia Julia zur Seite

Und eine Anhängerin ergänzt: „Es ist doch total egal, ob du Ticks oder egal was hast. Wir lieben dich ja dafür, wie du bist. Ein authentischer, herzensguter, nicht perfekter Mensch. Sei stolz auf dich, dass du bist, wie du bist und dich keiner verbiegen konnte.“

Ein weiterer Fan ergänzt: „Großen Respekt, dass du das alles mit uns teilst! Solche Dinge sind einfach menschlich und machen dich zu der Person, die du heute bist! Und du bist wirklich eine tolle, starke und beeindruckende Persönlichkeit.“