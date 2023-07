Um ihre Porno-Vergangenheit machte Mia Julia Brückner nie ein Geheimnis. Ganz im Gegenteil. Ob im Rahmen ihrer Tour oder beim Konzert am Ballermann auf Mallorca – die Sängerin ist bekannt für viel nackte Haut und Songs mit Ohrwurm-Potenzial.

Dass sie aber offen die LGTBQI+-Community unterstützt, passt einigen ihrer Anhänger anscheinend so gar nicht. Auf Instagram meldete sich Mia Julia jetzt dazu zu Wort und räumte auch gleich mal mit einigen heftigen Aussagen gegen ihre Sex-Vorlieben auf.

Mia Julia von „Fan“ kritisiert

Mia Julia ist auf 180 als sie sich am Dienstag (11. Juli) in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans meldet. „Es ist immer noch unfassbar, was passiert in der heutigen Zeit“, so die Sängerin. Auslöser für ihren Ärger ist folgender Kommentar: „Mia Julia ist ne Geile, aber dass sie für LGBTQI+ steht, finde ich kacke.“ Der war in Zusammenhang mit ihrem CSD-Foto aufgetaucht. Mia Julia reagierte prompt und blockierte den Kommentar-Schreiber.

Die Nachricht nimmt sie anschließend zum Anlass, ihre Sexualität zu erklären und klarzumachen: „Ich bin bisexuell. Die Ehe mit meinem Mann, wir sind Swinger. Wir leben und lieben anders. Ich bin bisexuell, seit dem ich sexuell fühle. Peter ist nicht bi, ist aber trotzdem, so wie ich, so ein Hippie. Er hat seine Vorlieben, ich habe meine Vorlieben.“

Mia Julia spricht über Sex-Vorlieben

Sie ist sich sicher, besagter Schreiber hätte sich bestimmt auch schon mal einen ihrer Erotikfilme angeguckt. Dass sie hier mit Frauen intim wird und damit ihre Bisexualität offen auslebt, scheint in diesem Kontext viele nicht zu interessieren. Deshalb klärt sie jetzt nochmal auf: „Wenn ich Sex mit einer Frau habe, dann ist das nicht, weil ich Klicks brauche, oder ich möchte polarisieren. Nein, verdammt nochmal! Ich bin schon immer bisexuell.“

Aber auch, dass sie offen mit ihrem Mann als Swinger lebt, sorge dafür, dass sie immer wieder angegangen würde. „Wir als Swinger, wie oft wir noch Ausgrenzung erfahren, oder Kritik. […] Was wir zum Beispiel auch öfter lesen müssen, wir benehmen uns wie Tiere. Peter bringt’s nicht … Was für ein Blödsinn, natürlich bringt er’s und wie!“ Sie würden es ja nicht auf dem Marktplatz treiben, so Mia Julia.

Die Partyschlagersängerin wird noch mal deutlich und spricht sich ausdrücklich für Respekt und Toleranz aus. Ganz nach dem Motto „Leben und leben lassen“.