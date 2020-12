„Menschen, Bilder, Emotionen“ (RTL): Günther Jauch korrigiert einen Gast und setzt sich in die Nesseln

Günther Jauch hat jahrelange Erfahrung als Showmaster. Er ist sicher in seiner Wortwahl, souverän in seinem Auftreten. Eigentlich. Denn ausgerechnet beim RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ setzte sich der angesehene Moderator in die Nesseln.

Sein gut gemeintes Anliegen: Er wollte einen jungen Gast korrigieren. Doch statt einer Korrektur, verhaspelte sich Günther Jauch vollkommen.

„Menschen, Bilder, Emotionen“ (RTL): Großer Jahresrückblick bei RTL

Hauptthema Corona beim Jahresrückblich „Menschen, Bilder, Emotionen“? Mitnichten. Sicherlich nimmt die weltweite Pandemie, wie auch in dem aktuellen Geschehen in Deutschland und der Welt, einen großen Platz ein. Dennoch gab es 2020 auch genügend andere Geschichte, die RTL als so wichtig empfand, dass sie bei dem Jahresrückblick mit Günther Jauch nicht fehlen durften.

Dazu zählte auch der Gewinn der Champions-League vom FC Bayern München. Hierfür wurde FCB-Trainer Hansi Flick zu Günther Jauch ins Studio geschaltet. Aber auch ein deutlich jüngerer Gast bekam einen Auftritt und das sogar im Studio.

„Menschen, Bilder, Emotionen“ (RTL): Auch SIE ist dabei

Die Sendung bei RTL war noch nicht sehr weit fortgeschritten, als Helena Zengel ihren großen Auftritt hatte. Helena wer, wird jetzt wohl der eine oder andere fragen. Doch die 11-Jährige hat in ihrem Leben schon etwas erreicht, was nur die wenigsten schaffen: An der Seite einer Hollywood-Legende in einem Film mitspielen.

Bei „Menschen, Bilder, Emotionen“ erzählte sie Günther Jauch und Wotan Wilke Möhring, wie sie es in mit dem Film „Systemsprenger“ als Hauptdarstellerin durchstartete und sogar Hollywood auf sie aufmerksam wurde.

„Menschen, Bilder, Emotionen“ (RTL): Günther Jauch will 11-Jährige verbessern und begeht dann ebenfalls einen Fehler

Durch ihren Erfolg mit „Systemspringer“ wurde Hollywood auf Helena Zengel aufmerksam und sie durfte an der Seite von Weltstar Tom Hanks im Western „Neues aus der Welt” die weibliche Hauptrolle spielen.

„Menschen, Bilder, Emotionen“ (RTL): Helena Zengel berichtet von ihrem Dreh mit Tom Hanks. (Symbolbild) Foto: imago images / Cinema Publishers Collection

Als sie von ihrer Dreharbeit mit Tom Hanks berichtet, benutzte sie auch das Wort „Regisseur“. Günther Jauch musste sofort lachen und meinte, dass sie das Wort wie Thomas Gottschalk nicht richtig aussprechen könne.

Bei dem Versuch es ihr dann einmal richtig vorzumachen, verhaspelte sich Jauch selbst. Anscheinend hat auch der Moderator selbst so seine Probleme mit der Aussprache des Wortes. Grämen sollte sich Helena Zengel aber auf keinen Fall, immerhin wurde sie von Günther Jauch mit Thomas Gottschalk verglichen – man könnte es auch schlechter treffen. (gb)