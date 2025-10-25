Kontaktverbot! „DSDS“-Star erlebt Knall zwischen Freundin und Ehefrau

Was für ein Rosenkrieg bei „DSDS“-Star Menowin Fröhlich! Nach der überraschenden Trennung von seiner Frau Senay im Frühjahr, gibt es jetzt ein Kontaktverbot.

Der Sänger hatte Frau und die fünf gemeinsamen Kinder verlassen. Danach zeigte er sich mit einer neuen Partnerin. Senay Fröhlich soll nach RTL-Informationen am 1. September mit dieser neuen Frau eine Auseinandersetzung gehabt haben. Die Polizei rückte an. Nun hat das Amtsgericht Darmstadt ein Kontaktverbot erlassen.

„DSDS“-Star Menowin Fröhlich: Gericht schreitet ein

Menowins neue Freundin Ronja darf sich Senay Fröhlich nicht nähern. Das Gericht untersagt ihr jegliche Annäherung in der „Gewaltschutzsache“, wie RTL berichtet. Die Wohnung von Senay Fröhlich darf sie nicht betreten. Ronja muss einen Abstand von 100 Metern zur Wohnung einhalten.

Auch per Telefon, E-Mail oder Brief darf Ronja keine Verbindung aufnehmen. Ein Zusammentreffen mit Senay Fröhlich darf sie nicht herbeiführen. Bei einem zufälligen Treffen muss Ronja 100 Meter Abstand halten.

Senay Fröhlich äußert sich nach einem Bericht von RTL erleichtert über den Beschluss. „Ich möchte mit dieser Person absolut nichts zu tun haben und bin froh, dass das Gericht meinem Antrag so schnell gefolgt ist.“ Ronja wollte sich auf RTL-Anfrage nicht äußern.

Umgangsrecht im Fokus

Für Senay ist der Beschluss eine Genugtuung. Im Sommer klagte sie im RTL-Interview über die Trennungsumstände. Sie fühlte sich gedemütigt. Eine Ausnahme gibt es: Kontakte zur Übergabe der Kinder sind erlaubt.

Senay Fröhlich fügt hinzu: „Darauf bin ich gespannt, Ich hoffe, dass es da keine Probleme gibt.“ Das Umgangsrecht wird bald gerichtlich verhandelt. „Der Termin findet Anfang November statt“, sagt Senay. Bleibt zu hoffen, dass sich die Wogen bald glätten.