„DSDS“-Star Menderes plaudert aus dem Nähkästchen – DAS ist vielen bislang unbekannt!

„DSDS“-Star Menderes Bagci mauserte sich in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zu einem Urgestein der RTL-Reality- und Castingshowwelt. Mit zahlreichen „DSDS“-Performances, seinen Michael Jackson-Auftritten, und seinem „Dschungelcamp“-Sieg im Jahr 2016 unterhielt er viele TV-Zuschauer.

Aktuell sorgt Menderes aber durch einen ganz anderen Job für Aufsehen. Er ist Aushängeschild einer Werbekampagne des deutschen Lebensmitteldiscounters Penny. Hier muss nicht nur vor der Kamera überzeugen, sondern sich auch brisanten privaten Fragen stellen.

„DSDS“-Star Menderes Bagci spricht über seine Kindheit

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Penny wurde nun ein Video veröffentlicht, das den „DSDS“-Star in seinem Markenzeichen, dem schillernden Glitzeranzug, zeigt. Menderes Bagci muss sich amüsanten Fragen zu seinem Privatleben gefallen lassen.

++ auch für dich interessant: DSDS-Jurorin Isi Glück vergibt Trostpreise an Casting-Teilnehmer ++

Es geht um die Schulzeit und Kindheit des Entertainers. Auf die Frage nach seinem Spitznamen in der Kindheit wirft Menderes gleich „Menny“ in den Raum. Er ertönte oft auf dem Schulhof. Dabei durften Milchschnitten als Pausensnack mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht fehlen, denn genau sie waren Menderes Bagcis Kindheitssnack schlechthin.

Auch heute noch gönnt er sich die Schokoladenriegel ab und zu. Wer den „DSDS“-Star kennt, weiß, dass seine Glitzerjacken bei seinen Auftritten nicht fehlen dürfen. Klar, dass es sich ebenfalls um dieses Thema dreht. Seine Antwort? Ganze sechs Glitzerjacken besitzt der 40-Jährige.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Frage muss sich Menderes Bagci immer anhören…

Und auch zu seinen Instagram-Aktivitäten äußert er sich offen: Michael Jackson sei vermutlich der erste Celebrity gewesen, dem er folgte. Eine Antwort, die für viele treue RTL-Zuschauer wohl keine Überraschung sein dürfte.

Im weiteren Verlauf des Videos beantwortet der „DSDS“-Star noch eine weitere brisante Frage. Alle Fans hören dieses Detail zum ersten Mal! Was möchte seine Community wohl am häufigsten vom Entertainer wissen?

Selbstverständlich: „Wann geht es dich wieder zu ‚DSDS‘?“ Ob er sich in der aktuellen Staffel dem Jury-Urteil von Bushido und Isi Glück stellt, bleibt spannend. Fest steht: Eine „DSDS“-Staffel ohne den Entertainer ist kaum vorstellbar. Im Frühjahr 2026 soll die 22. Staffel, mit Poptitan und Urgestein Dieter Bohlen, übrigens wieder an den Start gehen.