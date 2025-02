Melody Haase privat: DIESE Entscheidung sorgte für große Aufmerksamkeit – „Ich hab mich früher geschämt“

Melody Haase ist mittlerweile kaum noch aus dem deutschen TV wegzudenken. Ihre Karriere startete sie bei „DSDS“ und führte sie abschließend in die unterschiedlichsten Reality-TV-Formate. Aber wie sieht es privat bei Melody Haase aus?

Im Jahr 2025 wird sie erneut bei einer großen Produktion dabei sein: „Promis unter Palmen“. Von welcher Seite sie sich hier zeigen wird, bleibt abzuwarten. In diesem Artikel verraten wir dir, was du über das Privatleben von Melody Haase wissen musst.

Melody Haase früher: Der Beginn ihrer Karriere

Foto: imago images/Eventpress

Melody Haase wurde am 3. Februar 1992 in Berlin geboren, was sie 2025 33 Jahre alt macht. Im Jahr 2014 war sie dann das erste Mal bei einer großen Produktion im deutschen TV zu sehen. Melody Haase nahm nämlich an der 11. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Dort belegte sie den elften Platz und legte den Grundstein für ihre TV-Karriere. Im Jahr 2017 erschien dann ihre Debütsingle „Calvins“.

Ihr zweites TV-Format folgte im selben Jahr mit Adam sucht Eva – Promis im Paradies“. Hier zeigte sie sich wie das Format es verlangt nackt im Fernsehen. Danach war aber noch nicht Schluss. Melody Haase war auch bei „Couple Challange“, Ex on the Beach“ und „Reality Backpackers“. 2025 ist sie nun bei „Promis unter Plamen“ dabei.

Auch an ihrer Musikkarriere arbeite das ehemalige „DSDS“-Sternchen weiter: 2023 veröffentlichte sie mit „No New Friends“ und „Nie Wieder“ gleich zwei Singles. Ein jahr darauf waren es gleich drei neue Titel.

Melody Haase privat: DAS sind ihre Ex-Freunde

Neben ihren TV-Auftritten sorgten auch die Beziehungen von Melody Haase immer wieder für Schlagzeilen. So soll sie beispielsweise laut „Bild“ eine Affäre mit Daniele Negroni gehabt haben, obwohl dieser zu dem Zeitpunkt eine Freundin hatte. Auch mit Reality-TV-Kollege Diogo Sangre und dem Rapper Money Boy soll sie etwas gehabt haben. Ob Melody Haase aktuell einen Freund hat, ist unklar.

Melody Haase abgenommen: Ihre körperliche Transformation

Melody Haase bei Alcatel Entertainment Night Foto: imago/Agentur Baganz

In den letzten Jahren hat Melody Haase eine sehr große Transformation hingelegt. Etwa 30 Kilogramm soll sie abgenommen haben, was ihr Aussehen deutlich veränderte. Aber nicht nur eine Diät war für ihre Wandlung verantwortlich auch der Schönheits-Doc soll geholfen haben. Haase ließ sich nämlich laut „Bild“ die Nase korrigieren und setzte auf Botox-Injektionen sowie Lippenfiller. Außerdem ließ sie ein „Brazilian Buttlift“ durchführen.

Für große Aufmerksamkeit sorgte auch ihre Entscheidung, eine OP an ihrer Vagina vornehmen zu lassen. „Ich wollte immer schon meine Schamlippen loswerden. In Pornos oder auf erotischen Fotos sah das überall immer anders aus als bei mir“, sagte sie 2017 zu „Bild“. Und weiter: „Ich hab mich früher geschämt, mich auszuziehen.“

