Melanie Müller zeigt Vater im Video: Fan außer sich – „Da muss man es schon nötig haben...“

Melanie Müller bietet auf Instagram zahlreiche Einblicke in ihr Privatleben, auch ihr Vater taucht des Öfteren auf ihren Social-Media-Profilen auf.

Jetzt hat Melanie Müller ein Video von ihrem Vater gepostet, einem Fan gefällt das aber wohl überhaupt nicht. Er lässt seinem Unmut freien Lauf.

Melanie Müller: Vater tanzt im Video – Fan rastet aus

In den vergangenen Tagen stattete Melanie Müller ihre Familie im Osten Deutschlands einen Besuch ab. Auf dem Programm standen unter anderem eine Kanutour und eine Bootsfahrt durch den schönen Spreewald.

Melanie Müller ist stolz auf ihre Heimat und ihre Familie. Das präsentiert sie auch immer wieder auf Instagram. Erst zeigt die Sängerin ein Video mit Papa und Kindern im Whirpool, dann folgt ein Bild von einer Kanutour mit Freunden.

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“

Im Finale setzte sie sich damals gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist

Melanie Müller hat zwei Kinder

Zuletzt stellte sie ein Video von ihrem Vater online, der am Steuer eines Bootes steht und anfängt zu tanzen. Er schwingt auf das Lied „Girl You Know It's True“ von Milli Vanilli die Hüften und singt mit. „Wenn dein Song läuft und du total am Durchdrehen bist. #papa“, schreibt sie dazu.

Fan rastet aus: „Voll peinlich“

Einem Fan scheint das Video allerdings gar nicht zu gefallen. Er poltert in den Kommentaren: „Mein Gott...voll peinlich, seinen Vater so zur Schau zu stellen...da muss man es schon nötig haben! Aber ist ja nichts mit Ballermann und die Wurstbuden sind auch kurz vor der Pleite...blank ziehn alleine reicht halt nicht nur für einen Z Promi!“

Melanie Müller ist ein Schlagerstar am Ballermann. Foto: imago images/arguseye

+++ Melanie Müller nackt im Hotel-Pool – sie überlässt nichts der Phantasie +++

Mit seiner Meinung steht er aber ziemlich alleine da. Nur vier Likes kassiert für den Kommentar und darunter mächtig Gegenwind. Der Großteil der Kommentare ist positiv. Wir haben dir einige rausgesucht:

„Ich finde Alfons klasse. Genießt alle das Leben, die Liebe und seid immer füreinander da... mehr braucht der Mensch nicht.“

„So soll und muss das sein“

„Ich wäre froh noch einen Papa zu haben.... schätz dich sehr glücklich.... total knuffig...“

„Dein Papa geht ab wie Schmidts Katze, Wow prima“

„Großartig! Da ist nix peinlich! Sollen die dummen Kommentare erst mal in das Alter kommen...bin mal gespannt, ob sie sich dann einbuddeln. Ihr macht alles richtig! weiter so“

Nach dem Trip in die Heimat macht Melanie Müller jetzt Urlaub mit zwei Freundinnen. Gemeinsam sind sie in Österreich am Wilden Kaiser im Bio-Hotel Stanglwirt zu Besuch.

Es ist eine gelungene Ablenkung vom aktuell schweren Alltag. Ihre Auftritte auf Mallorca wurden komplett gecancelt, zudem ist noch immer unklar, wie es mit ihren Wurstbuden auf der Insel weitergeht. Hier liest du die ganze Geschichte. (fs)