Melanie Müller schonungslos offen: „Ein Totalschaden für mich“

Melanie Müller nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund. Dabei geht es jedoch nicht immer nur um den ein oder anderen lockeren Spruch – nein, die Dschungelkönigin von 2014 kann auch ernstere Töne anschlagen.

Und genau das tat die 32-Jährige am vergangenen Freitag in der NDR-Talkshow. Das wenig überraschende Thema: Corona – jedoch nicht das Virus selbst, sondern dessen Auswirkungen auf unser Freizeitvergnügen. Denn Melanie Müller tritt seit 2013 als Schlagersängerin am Ballermann auf. Während Corona sind diese Events aber aktuell undenkbar.

Melanie Müller: Keine Malle-Auftritte wegen Corona

Statt auf der Bühne im „Bierkönig“ sitzt Melanie Müller an dem Freitagabend in einem Talkshow-Studio. „Es fehlt natürlich ein ganz, ganz großer Teil in meinem Leben“, gesteht sie im Gespräch mit den Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. Bis zum 31. Oktober seien alle Jobs weggefallen, so wie zum Beispiel auch das Münchner Oktoberfest – das zehre schon an einem, so Müller.

Melanie Müller vermisst ihre Auftritte am Ballermann. Foto: imago images / nicepix.world

Die Konsequenzen durch die fehlenden Einnahmen beschreibt die 32-Jährige mit deutlichen Worten: „Es ist ein Totalschaden für mich.“ Ihr Vater habe ihr stets geraten, sich ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen. Das tat Melanie Müller auch und eröffnete auf Mallorca einige Würstchenbuden – doch dass die Gastronomie ebenfalls heftig von der Corona-Pandemie getroffen wurde, ist auch keine Neuigkeit mehr.

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller wurde als Melanie Blümer am 10. Juni 1988 in Oschatz geboren

2010 und 2011 trat sie als Erotik-Model und Pornodarstellerin vor die Kamera

Ab 2012 wagte sie den Schritt ins Reality-TV und nahm sowohl an „Das perfekte Dinner“ und „Der Bachelor“ teil

Mit ihrem Sieg im Dschungelcamp 2014 schaffte sie den endgültigen TV-Durchbruch

Seit 2014 ist sie mit ihrem langjährigen Manager Mike Blümer verheiratet. Das Paar hat eine Tochter (2) und einen Sohn (neun Monate)

„An einer Bude, die direkt am Ballermann liegt, mussten wir die ersten Leute leider schon entlassen“, erzählt die Sängerin. Schließlich muss sie auch weiterhin die Miete für die Lokale bezahlen – ohne Einnahmen zu generieren.

Melanie Müller fehlt das Bühnenleben – „Eine Katastrophe“

„Die einzigen, die sich freuen, sind die Kinder, weil Mama endlich mal zuhause ist“, erzählt die zweifache Mutter. Und obwohl sie sehr gerne in die Mama-Rolle schlüpfe, so sehnt sie sich nach ihren Bühnenauftritten: „Man macht sich abends fertig, bringt die Kinder ins Bett und dann beginnt das schöne Leben.“

Ablenkung bietet ihr da ein privates Bauprojekt, das sich jedoch auch als sehr kostenintensiv erweist: Gemeinsam mit ihrem Ehemann und langjährigen Manager hat sie ein altes, verfallenes Bahnhofsgebäude erworben und in ein Wohnhaus umgebaut. „Der Bahnhof hat 600 Quadratmeter. Da könnt ihr euch selbst ausrechnen, was da an Geldern reinfließt“, meint sie. „Das ist natürlich eine Katastrophe.“ (at)