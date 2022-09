Melanie Müller: Totalausfall bei Konzert in Leipzig! „Zutiefst empört“

Melanie Müller steht aktuell scharf in der Kritik. Es geht um eine Veranstaltung in Leipzig, bei der die Partysängerin und Dschungelkönigin von 2014 für einen Auftritt gebucht war.

Ein Video von dem Abend zeigt Melanie Müller bei ihrem Konzert, als plötzlich „Sieg Heil“-Rufe durch das Publikum tönen. Auf Instagram hat die Sängerin jetzt darauf reagiert und ein Statement dazu abgegeben.

Melanie Müller meldet sich nach Konzert in Leipzig

„Ich muss jetzt unbedingt mal etwas loswerden und klarstellen“, sagt Melanie Müller am Montagabend (26. September) in ihrer Instagramstory. Dann erzählt sie von ihrem Auftritt am 17. September, bei dem sie als Sängerin gebucht war.

Das ist Melanie Müller:

Melanie ist am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren worden

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“ und 2013 bei „Der Bachelor“ auf RTL

Im Jahr 2014 gewann sie das „Dschungelcamp“

Danach machte Melanie Müller sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Ex-Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar hat sich nach acht Jahren Ehe 2022 getrennt

Melanie Müller hat zwei Kinder, ihre Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

„Diese Veranstaltung lief unter dem Motto eines Oktoberfestes. Für mich daher ein ganz normaler Auftritt, eine ganz normale Buchung. Während meines Auftritts kam es allerdings zu lautstarken Äußerungen. Gejole mit eindeutig rechtsradikalem und nationalsozialistischem Gedankengut“, erzählt sie.

Melanie Müller: Das sagt sie zu den Nazi-Parolen bei Konzert in Leipzig

Eben diese Szenen sind auch auf dem Video, das RTL zugespielt wurde, zu sehen. Während Müller singt, hört man immer wieder, wie aus dem Publikum Rufe kommen und sieht, wie Gäste ihre rechte Hand zum Hitlergruß heben. Dass die Sängerin eingreift, sieht man allerdings nicht.

Melanie Müller, hier bei einem Auftritt von 2020, äußert sich jetzt zu einem fragwürdigen Konzert in Leipzig. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Stattdessen hört man sie rufen: „Zickezacke, zickezacke“. In ihrem anschließenden Statement sagt sie: „Ich habe darauf natürlich sofort hingewiesen, dass solche Äußerungen zu unterlassen sind und ich diese scharf kritisiere. Auch der Veranstalter hat sofort reagiert, hat einzelne Personen sofort des Festzeltes verwiesen.“

Melanie Müller: „Möchte mich klar und deutlich distanzieren“

Nach weiteren Rufen habe sie ihren Auftritt abgebrochen und das Gelände verlassen. Nach dem schockierenden Totalausfall auf dem Konzert stellt sie klar: „Ich möchte mich von derartigen Personen und diesem Gedankengut klar und deutlich distanzieren und verurteile dies auch aufs Schärfste. Ich bin zutiefst bestürzt und empört, dass es dazu während meines Auftritts gekommen ist.“

RTL-Informationen zufolge soll es sich allerdings nicht um einen Oktoberfest-Auftritt, sondern um eine private Geburtstagsfeier mit Hooligans des Fußballclubs Lokomotive Leipzig gehandelt haben. Auf Nachfrage sagt sie: „Mir war da noch gar nicht klar, dass da Videos gemacht wurden, was das für Ausmaße hat, dass da von Lok Leipzig die Hälfte voller Hooligans waren, sonst hätten wir den Auftritt natürlich nicht angenommen.“

Anschließend betont sie in ihrer Instagramstory noch einmal: „Mit Nazis und Rechtsradikalen habe ich nichts zu tun.“

