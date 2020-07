Melanie Müller nackt im Hotel-Pool – sie überlässt nichts der Phantasie

Sommer, Sonne, nackt in den Pool. Diese Einstellung scheint Mallorca-Star Melanie Müller zu vertreten.

Die 32-jährige Sängerin gönnt sich gerade ein paar Tage Wellness-Auszeit in einem Romantik-Hotel. Und genießt es dabei wohl auch, mal nicht so viele Klamotten am Leib haben zu müssen. Auf Instagram überrascht Melanie Müller ihre Fans auf jeden Fall mit einem beherzten Sprung in den Hotel-Pool. Völlig Textilfrei.

Melanie Müller: Komplett nackt in den Pool

Die weiteren Gäste schien der FKK-Sprung von Melanie Müller jedenfalls nicht zu stören. Auf dem kurzen Video sieht man im Hintergrund einen Mann auf seinem Liegestuhl entspannen. Sein Blick gehörte jedoch nicht der nackten Melanie Müller, sondern seinem Buch.

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“

Im Finale setzte sie sich damals gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist

Melanie Müller hat zwei Kinder

Die Fans bei Instagram ließen sich jedenfalls nicht von Literatur ablenken. Sie kommentieren fleißig.

Da werden Herzchen und Kusssmileys verschickt, und ein Fan fügt hinzu: „Genau, erst mal schön blank planschen gehen.“

Melanie Müller: Kurztrip schon wieder vorbei

Für Melanie Müller scheint der Sprung aber auch gleichzeitig der Abschied aus dem Hotel zu sein. „Unser Kurztrip ist leider vorbei. Es war sehr, sehr schön. Der Wellnessbereich war mega“, berichtet sie in ihrer Instagram-Story.

Die Wurstbuden von Melanie Müller auf Mallorca. Foto: imago images

Tja, irgendwann ist jeder Spaß mal vorbei. Doch Melanie Müller will schon im August wiederkommen. Zeit hat sie durch Corona ja nun auch genug, wie sie im Gespräch mit dieser Redaktion verriet.

So wurden die Auftritte auf Mallorca komplett gecancelt, zudem ist noch immer unklar, wie es mit ihren Wurstbuden auf der Insel weitergeht. Hier liest du die ganze Geschichte.