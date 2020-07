Melanie Müller: DIESE Nachricht schockt die Fans – „Absolute Katastrophe“

Melanie Müller ist in großer Sorge.

Es sind erschreckende Worte, die man von der Frohnatur Melanie Müller so gar nicht kennt. Das Coronavirus hat das Leben des Ballermann-Stars gehörig durcheinandergewirbelt.

Ihre Auftritte auf Mallorca? Abgesagt. Konzerte in der Heimat? Abgesagt. Und nun droht auch noch das zweite Standbein von Melanie Müller komplett wegzubrechen. Ein Drama für den Realitystar,

Melanie Müller: Bricht ihr zweites Standbein weg?

So betreibt Melanie Müller auf Mallorca zwei Bratwurstbuden. Die sogenannten „Grillmüller“ stehen in Arenal und Peguera. Ob sie in dieser Saison noch einmal öffnen? Unklar.

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“

Im Finale setzte sie sich damals gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist

Melanie Müller hat zwei Kinder

Melanie Müller auf der Bühne. Foto: imago images

„Mein zweites Standbein, die zwei Bratwurststände müssen weiterhin dicht bleiben, da ja nun noch mehr Touristen wegfallen. Für mich ist es finanziell eine reine Katastrophe“, berichtet Melanie Müller gegenüber dieser Redaktion.

Melanie Müller: Wie geht es mit ihren Wurstbuden weiter?

Sie selbst weiß noch nicht, wie es mit den Imbissen weitergeht. Müller weiter: „Ich hoffe, dass ich zumindest eine Bude noch öffnen kann. Aber es sieht ganz schwach aus. Ich werde mit einem dicken, dicken Minus da rausgehen. Ich habe ja jetzt meine ganze Miete schon bezahlt. Und dann ist natürlich die Frage: Was ist nächstes Jahr? Rentiert es sich nächstes Jahr, eine mordsmäßige Miete zu stemmen?“

Zwei Jahre ohne Melanie Müller am Ballermann? Das dürfte nicht nur für sie, sondern auch für die vielen Fans eine Katastrophe sein. Schließlich waren sowohl ihre Konzerte als auch die Bratwurstbuden stets gut besucht.

Doch Melanie Müller sieht auch die positiven Seiten von Corona: „Die einzigen die sich freuen, dass Corona ist, sind die Kinder. Weil die Mama und Papa zuhause haben.“ Na immerhin.