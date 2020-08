Melanie Müller: Ihr schlimmster Albtraum wird wahr – und SIE ist Schuld

Melanie Müller wird in der neuen Reality-TV-Show „Like Me – I'm Famous“ auf die Probe gestellt.

Melanie Müller stellt sich der nächsten TV-Herausforderung. In der neuen RTL-Show „Like Me – I'm Famous“ will Melanie Müller beweisen, dass sie auch abseits von Instagram & Co. als Lieblingspromi überzeugen kann.

Melanie Müller hat schon einige Fernsehformate hinter sich gebracht. Man könnte meinen, in der gebürtigen Sächsin stecke inzwischen ein waschechter Medienprofi. Die Blondine mit der großen Klappe kann nichts so schnell schockieren – außer DIESE Frau.

Melanie Müller wünscht sich: Alle, aber bloß nicht Helena Fürst

Eigentlich fühlte sich Melanie Müller in der Promi-Villa ganz wohl. Doch dann ist Helena Fürst dazugestoßen. Die „Anwältin der Armen“ ist eine der zehn Kandidaten und zieht somit ins gleiche Haus wie Schlagersängerin Melanie.

„Also Helena war natürlich eine Person, wo ich gesagt habe: Hoffentlich ist diese Person nicht mit mir irgendwann mal in irgendeinem Bereich unterwegs“, erklärt Melanie Müller im Einzelinterview. Der absolute Albtraum für die ehemalige Dschungelkönigin wird jetzt Wirklichkeit.

------------------------------

Das ist „Like Me – I'm Famous“:

In der neuen Reality-TV-Show von RTL kämpfen zehn Promis darum, als beliebtester Star die Show zu verlassen

Die Sendung wird ab dem 18. August 2020 immer dienstags um 22.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Acht Folgen lang duellieren sich die Stars im sogenannten „Fame Game“, eine Challenge, in der die Kandidaten Likes erspielen können

Mit dabei sind: Melanie Müller, Helena Fürst, Sarah Knappik, Dijana Civjetic, Juana Princess, Filip Pavlović, Yasin Cilingir, Aurelio Savina, Alexander Molz und Don Francis

------------------------------

„Like Me – I'm Famous“: Melanie Müller trifft auf Helena Fürst

Helena Fürst könnte Melanie Müller nun wirklich die Nerven kosten. Die Begrüßung zwischen den beiden Frauen fiel relativ gekünstelt aus. Aus Höflichkeit umarmte Melanie ihre Konkurrentin und verzog hinter deren Rücken das Gesicht.

Ausgerechnet auf Helena Fürst wollte Melanie Müller verzichten. Foto: TVNOW

Ein glückliches Gesicht sieht definitiv anders aus. Neben den Challenges der Show kommt es natürlich auch auf das Drama im Haus an. Es bleibt also nur noch abzuwarten, wie lange es dauert, bis die Zwei die Krallen ausfahren.

------------------------------

------------------------------

Melanie Müller rechnet mit ihrer Konkurrenz ab

Melanie Müllers Fazit der ersten Folge lautet: „Mir gehen jetzt alle schon auf den Sack mit ihrem Gequatsche.“ Na das kann ja heiter werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ex-„Bachelor“-Kandidatin über andere Promis herzieht. Was sie über ihre Kollegen am Ballermann zu sagen hatte, liest du hier.

„Like Me – I'm Famous“ ist ab dem 18. August immer dienstags um 22.15 Uhr bei RTL zu sehen. TVNOW-Zuschauer können die Sendung schon ab dem 11. August online anschauen.