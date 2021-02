Melanie Müller zeigt Video aus ihrem Haus: DIESEN Anblick würden wohl nur wenige tolerieren

Melanie Müller: Aus Instagram zeigt der TV-Star, was er in seinem Haus findet. (Symbolbild)

Uhh – was Melanie Müller in ihrem Haus entdeckt, möchte man eigentlich nicht bei sich daheim haben. Und die meisten Menschen hätten wohl längst den Kammerjäger geholt. Nicht so Melanie Müller.

In ihrer Instagram-Story präsentiert der Reality-TV-Star einen neuen Mitbewohner, der sich im Flur ihres Hauses ein Plätzchen gesucht hat. Doch Melanie Müller und ihre Familie nehmen das Ganze mit Humor.

Melanie Müller: „Ist wie im Zoo bei uns“

Als „neuen Mitbewohner“ stellt Melanie Müller das kleine Wesen vor, welches sich in ihrem Haus eingenistet hat.

In dem Flur des Hauses, in dem Melanie Müller mit ihrer Familie lebt, finden zur Zeit noch Bauarbeiten statt.

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“, im Finale setzte sie sich gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar ist seit 2014 verheiratet

Melanie Müller hat zwei Kinder, Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

So fiel dem TV-Star eines Abends auf, dass sich an der Decke des Hausflures eine kleine Kreatur schlafen gelegt hatte.

Klein, braun und flauschig – eine Fledermaus hält im Hause Müller nun ihren Winterschlaf.

„Ist wie im Zoo bei uns“, schreibt Melanie Müller belustigt unter das Video in ihrer Instagram-Story, in welchem sie die Fledermaus präsentiert.

Melanie Müller: Der TV-Star nimmt den Besuch des kleinen Parasiten mit Humor. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Melanie Müller: So zuckersüß reagiert ihre Tochter auf den Eindringling

Auch Ehemann Mike Blümer und Tochter Mia Rose haben den Gast bereits entdeckt.

Liebevoll erklärt der Papa seiner 4-jährigen Tochter, was es mit der kleinen, braunen Kreatur auf sich hat und weshalb diese nun bei ihnen zu Hause an der Decke hängt.

„Hat die denn keinen Freund?“, fragt die kleine Tochter von Melanie Müller verwirrt ihren Vater.

„Nee, sonst würde sie ja nicht alleine dort hängen“, erwidert Mike Blümer mit einem Schmunzeln.

Solange die Bauarbeiten noch stattfinden, wird das Tier im Haus von Melanie Müller toleriert und gilt daher nun als neues Mitglied der Familie.

Tochter Mia Rose hat sogar schon den perfekten Namen für den neuen Mitbewohner gefunden: Batman soll die Fledermaus genannt werden.

Eine lustige Story, mit der Melanie Müller ihre Follower zum Lachen bringt.