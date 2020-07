Melanie Müller: Fans rasten wegen Corona-Bild aus – „Wegen Leuten wie dir...“

Erst Alkohol am Strand, dann Tierquälerei, jetzt Corona... Realitystar Melanie Müller hat derzeit bei Instagram keinen wirklich leichten Stand.

Sorgte die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin vor einigen Tagen noch für Aufregung bei ihren Fans, weil sie beim Picknick am Strand mit ihrer Familie eine Flasche Wein geleert hatte, ist es nun eine Zeichnung, die Melanie Müller ihrem auf ihrem Instagram-Kanal teilte, die für Aufregung bei den rund 166.000 Abonnenten führte.

Melanie Müller: Aufregung wegen DIESES Bildes

Darauf zu sehen sind Menschen, die an zwei Schaltern anstehen. Auf der linken Seite steht eine Person an einem Schalter mit der Aufschrift „Vitamine“ an. Auf der rechten Seite unzählige Menschen am Schalter mit der Aufschrift „Gesichtsmasken“.

Am unteren Rand des Bildes steht wiederum „Denk nach, ob es richtig ist, nur weil es alle machen!“

--------------

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“

Im Finale setzte sie sich damals gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist

Melanie Müller hat zwei Kinder

----------------

Kritisiert Melanie Müller die Corona-Schutzmaßnahmen?

Die Interpretation der Follower ist klar: Melanie Müller kritisiert Gesichtsmasken gegen das Coronavirus. Und die Follower wiederum kritisieren im Gegenzug die 32-jährige TV-Darstellerin.

---------------

-------------

Melanie Müller auf der Bühne. Foto: imago images

„Ohne Worte echt. Wegen so Leuten wie dir fangen wir bald wieder von vorne an. Unmögliches Verhalten“, schreibt beispielsweise ein User, während ein anderer hinzufügt: „Ganz schön egoistisch, findest du nicht? In anderen Ländern trägt man aus Respekt anderen gegenüber Masken, wenn man krank ist. Ich schwimme auch gegen den Strom, aber ein wenig Respekt sollte man zeigen.“

„Hast du nicht nachgedacht?

Eine Dame wiederum fragt Melanie Müller ganz offen: „Bist du gegen Masken. Hoffe nur, dass du oder deine Eltern es niemals bekommen. Wie kann man nur so etwas posten. Hast du nicht nachgedacht?“

Bislang hat sich Melanie Müller zu den Vorwürfen noch nicht gemeldet.

Ärger wegen optischer Täuschung

Zuletzt hatte es für Melanie Müller Ärger wegen eines Familienbildes bei Instagram gegeben. Auslöser war eine Weinflasche und eine unglückliche Verwechslung. Was passiert war, liest du hier.