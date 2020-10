Melanie Müller: Aktion mitten in der Corona-Pandemie sorgt für Fan-Wut – „Dreh lieber wieder Pornos“

Viele Künstler stecken dieser Tage in einer Zwickmühle: Biete ich Shows an und setze mich und meine Zuschauer dem Risiko aus, an Corona zu erkranken, oder verzichte ich darauf und nehme dadurch keine müde Mark ein? In diesem Dilemma sitzt wohl auch Mallorca-Star Melanie Müller.

Die hätte eigentlich dieser Tage eine lange Ballermann-Saison hinter sich bringen sollen. Doch die Corona-Pandemie machte Melanie Müller einen Strich durch die Rechnung. Ein herber Schlag für die 32-Jährige. Besonders finanzieller Natur, wie sie bereits vor Wochen gegenüber dieser Redaktion bestätigte.

Melanie Müller: Diese Aktion sorgt für Wut

„Für mich ist das ein finanzieller Ruin“, verriet Melanie Müller im August kurz nach der Reisewarnung für die Balearen (Hier die ganze Geschichte). Doch sie konnte noch nicht ahnen, dass es noch schlimmer werden würde. So steckte sich die Partysängerin selbst mit dem Virus an. Doch auch das scheint sie nicht davon abzuhalten, weiter Party zu machen.

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“

Im Finale setzte sie sich damals gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist

Melanie Müller hat zwei Kinder

Auf Instagram veröffentlichte Müller nun ein Werbe-Plakat, das dafür wirbt, die Sängerin für private Partys zu buchen. In Zeiten, in denen Politik und Wissenschaft ermahnen, jeden unnötigen Menschen-Kontakt zu vermeiden, wirkt das wie blanker Hohn.

Fans sauer: „Klar in der aktuellen Coronazeit dich nach Hause buchen, gehts noch???“

Trotz Corona tritt Melanie Müller fleißig auf. Foto: imago images

Das sehen auch viele ihrer Follower so. So schreibt eine Frau unter den Post: „Klar in der aktuellen Coronazeit dich nach Hause buchen, gehts noch???“, während eine andere ergänzt: „Es sind hier keine Feiern erlaubt, wo es sich lohnen würde, dich zu buchen!“

Ein anderer wird noch drastischer. „Dreh lieber wieder Pornos“, schreibt er. Ob das das Corona-Risiko senkt, dürfte aber eher fraglich sein. Den Post von Melanie Müller kannst du HIER sehen.