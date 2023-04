Melanie Müller: Drama auf Mallorca – jetzt kommt’s richtig dick

Das war’s für Melanie Müller. Die Reality-TV-Darstellerin wird von der Playa de Palma vertrieben. Ausgerechnet mit ihren Geschäftspartnern soll es sich die 34-Jährige verscherzt haben.

Neben ihren Auftritten am Ballermann hat sich Melanie Müller in den vergangenen Jahren mit einer eigenen Bratwurst-Bude ein goldenes Näschen auf Mallorca verdient. Das Lokal mit dem Namen „Grillmüller“ gibt es so jedoch nicht mehr. Die Partyschlagersängerin weiß nicht, wie ihr geschieht.

Melanie Müller: Bitteres Aus auf Mallorca! „Grillmüller“ macht dicht

Seit 2017 verkauft Melanie Müller auf der Lieblingsinsel der Deutschen Würstchen, Döner und Pommes – doch damit ist nun Schluss. Ende März, kurz vor dem Start der neuen Ballermann-Saison, werden auf einmal die Schilder mit Melanies Namen entfernt. Sowohl die Filiale an der Playa de Palma als auch die in Peguera sind umbenannt worden, berichtet „Bild“.

Ein ähnliches Schicksal hat auch schon ihre Leipziger Würstchenbude ereilt. Dort wird bis heute Bratwurst verkauft, allerdings unter dem Namen „Wurstmeister“. Aus dem „Grillmüller“-Lokal am Ballermann soll nun eine Bar werden.

Der „Grillmüller“ auf Mallorca ist Geschichte. Foto: IMAGO / Schöning

Melanie Müller soll Vermietern auf der Nase herumgetanzt sein

Doch was steckt hinter dem Bratwurst-Aus auf der Baleareninsel? „Ich kann nicht sagen, was da gerade passiert. Aber die Stände gehören mir nicht mehr“, bestätigt Melanie Müller zwar, nennt aber keine weiteren Details. Von anderen Quellen will das Medium erfahren haben, dass die Blondine ihre Geschäftspartner hintergangen haben soll. Es handelt sich dabei um die Pächter des Ladens.

Als die Pacht ausgelaufen ist, soll Melanie Müller angekündigt haben, ihr eigenes Ding aus dem „Grillmüller“ machen zu wollen. Der Besitzer des Grundstücks habe einer Übernahme allerdings nie zugestimmt. Nach einem ewigen Hin und Her habe sie schließlich ihre Pläne geändert. Sehr zum Leidwesen der Pächter, deren Lokal bis zum Ende des Jahres plötzlich leer stand, weil es nicht mehr weitervermietet werden konnte.