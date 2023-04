„Mein Lokal, dein Lokal“: Verdächtige Bilder – Kabel 1 muss sich erklären

Neue Woche, neues Glück. Das dachten sich auch vier Gastronomen aus dem Raum Sachsen und traten in den vergangenen Tagen bei „Mein Lokal, dein Lokal“ gegeneinander an. Und es wurde durchaus spannend bei Kabel 1, schließlich hätten die Restaurants nicht unterschiedlicher sein können.

Da gab es beispielsweise das kleine italienische Restaurant, bei dem zwar das Äußere durchaus zu gefallen wusste, die Qualität des Essens – zudem hergestellt in einer handelsüblichen Haushaltsküche – eher nicht. Und auch das „Mein Lokal, dein Lokal“-Restaurant „Zweite Heimat“, das Küchenexperte Mike Süsser mit Risotto aus dem Thermomix überraschen wollte, sorgte für Diskussionen.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Was ist nur mit dem Wetter los?

Nicht jedoch wegen der Zubereitungsart im Küchengerät, sondern wegen einer Szene, die durchaus Potenzial für Verwirrung hatte. Was war geschehen? Wer „Mein Lokal, dein Lokal“ nicht kennt, dem sei hier kurz der Ablauf der Sendung geschildert. Stets zu Beginn einer jeden Episode besucht Starkoch Mike Süsser das jeweilige Restaurant des Tages.

Der 52-Jährige lässt sich von seinen Gastgebern herumführen, genießt das Ambiente, kocht gemeinsam mit dem hiesigen Koch einen Gang und bewertet diesen anschließend. Nach Mike Süsser kommen dann die Konkurrenz-Gastronomen, die drei Gänge bestellen dürfen und die Qualität des Essens mit maximal zehn Punkten bewerten können.

Erst Sonne, dann Schnee

So war es auch am vergangenen Donnerstag (13. April 2023). Doch während Mike Süsser das Lokal „Zweite Heimat“ bei strahlendem Sonnenschein und grünen Wiesen besuchte, lag beim Besuch der Gastronomen plötzlich zentimeterhoch Schnee. Da geriet Kabel 1 in Erklärungsnot. „Dasselbe Lokal, aber irgendwas ist anders“, hieß es vom „Mein Lokal, dein Lokal“-Sprecher bezugnehmend auf den Wetterwechsel. Mike Süsser lieferte prompt die Erklärung.

„Also aufgepasst! Für die aufmerksamen Zuschauer: Jetzt liegt Schnee, da fragt ihr euch, wie kann das sein? Ganz einfach: Ich bin ja mit meinem Besuch immer eine Woche vorher dort.“ Aha, und damit ist auch dieses Rätsel gelöst.