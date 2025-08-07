Drama bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Mallorca geht weiter – „Sehr enttäuschend“

In dieser Woche sehen Kabel1-Zuschauer neue Folgen von „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus Mallorca. Fünf Gastronomen wollen sich auf der spanischen Sonneninsel beweisen und am Ende die 3.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.

An Tag vier lädt Eddy seine Konkurrenten in sein Restaurant namens „Tierra del Fuego“ in Portocolom ein. Dabei sorgt bereits die Tendenz nach der Vorspeise für Enttäuschung bei der Kandidaten aus Österreich.

„Mein Lokal, Dein Lokal“: Vorspeisen enttäuschen

In den vergangenen Tagen sorgte die ein oder andere Bewertung für enttäuschte Gesichter bei der beliebten Doku-Soap. Selbst Experte Robin Pietsch bemerkt, wie hart die Kandidaten mit den jeweils anderen ins Gericht gehen. Das soll sich auch am Donnerstag (7. August) nicht ändern, als die Gastronomen im argentinischen Restaurant von Eddy zu Gast sind.

Das sind die Teilnehmer von „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Mallorca:

Montag: „Adelfas by Jens“, Santa Ponsa (Jens)

Dienstag: „Münchner Kindl“, Playa de Palma (Gerlinde)

Mittwoch: „La Pappa“, Cala d’Or (Nino)

Donnerstag: „Tierra del Fuego“, Portocolom (Eddy)

Freitag: „Estragon“, Felanitx (Felix)

Doch schon die erste Bewertung nach der Vorspeise sorgt beim Gastgeber für miese Laune. Die Kritik hat sich gewaschen – er bekommt von zwei Konkurrenten sogar nur vier und fünf Punkte! „Das ist sehr enttäuschend für mich. Die Teller waren alle leer. Und erinnere mich daran, dass in den letzten Tagen viel übrig geblieben ist und die hatten eine bessere Tendenz als ich. Ich finde die logische Erklärung dafür nicht“, sagt Eddy im Interview. Ob er das Ruder mit Haupt- und Nachspeise noch rumreißen kann?

Die beliebte Doku-Soap läuft täglich ab 17.55 Uhr bei Kabel Eins. Die kompletten Folgen gibt es vorab im kostenpflichtigen Joyn+-Abo.