„Mein Lokal, dein Lokal“: Verplappert – Kandidat lüftet aus Versehen Show-Geheimnis

Das Konzept von „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel 1 ist rasch erklärt. Fünf Restaurants aus einer Stadt oder Region wetteifern gegeneinander um den goldenen Teller. Dazu stellt jedes Restaurant einen Testesser. Jeweils vier Esser dürfen sich demnach pro Tag durch die Speisekarte des Tages-Restaurants futtern.

Grundsätzlich eine coole Showidee. Schließlich sieht man den Kulinarikern bei „Mein Lokal, dein Lokal“ nicht nur beim Genießen der Speisen zu. Die Experten dürfen auch zwischen den Gängen in die Küche entschwinden und die Zubereitung des Essens live begutachten.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Kandidat Tobias verplappert sich

So dachte man zumindest. In der Folge, die am frühen Sonntagabend ausgestrahlt wurde, verplapperte sich nämlich Kandidat Tobias Neumann und lüftete ungewollt ein Sendungsgeheimnis.

-------------------

Das ist „Mein Lokal, dein Lokal“:

Die Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“ läuft seit 2013 bei Kabel eins

Die Show wird montags bis freitags um 17.55 Uhr ausgestrahlt

Die Showmusik stammt von der Band „Capital Cities“

Ein Promi-Koch bewertet zudem die Speisen

Dabei waren schon Mike Süsser, martin Baudrexel, Mario Kotaska oder Andreas Studer

----------------------

Die Tonkabohnesoße wurde bereits morgens hergestellt. Foto: Screenshot Kabel1

So werden die Szenen in der Küche anscheinend schon vor dem eigentlichen Essen gedreht. „Darf ich mal deine Tonkabohnensoße probieren?“, fragte Fleischfachmann Tobias seine Konkurrentin Marlene kurz vor deren Dessert-Kritik, um dann den Satz anzuhängen, der das Geheimnis verriet: „... ich war ja heute Morgen bei der Produktion mit dabei.“

------------------

Mehr Show-Themen:

+++ Bares für Rares: Vater verkauft Schmuggelware – Horst Lichter reagiert sofort +++

ZDF streicht „Markus Lanz“ aus dem Programm – der Grund

Essener bei „Hochzeit auf den ersten Blick" (Sat1) – ein Jahr später …

----------------

Blick hinter die Kulissen – wenn auch unbeabsichtigt

Soso. Aber gut, alle Szenen innerhalb eines Abendessens abzudrehen, dürfte auch produktionstechnisch eher kompliziert werden.

So erklärt eine Kabel-1-Sprecherin auf Anfrage dieser Redaktion: „Die Dreharbeiten ziehen sich pro Restaurant über einen ganzen Tag. Wie in der Gastronomie üblich, werden einzelne Bestandteile eines Menüs Mise-en-place vorbereitet.“

Immer wieder spannend mal hinter die Kulissen solcher TV-Formate zu schauen. Wenn auch unabsichtlich.

Doch Tobias ist nicht der einzige, der Geheimnisse lüftet. Das kann auch Florian Silbereisen ganz gut. Aus seiner Zeit mit Helene Fischer verriet er DAS.