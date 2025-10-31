Eklat bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ – Produktion schmeißt Kandidaten raus

Die Kabel eins-Doku „Mein Lokal, Dein Lokal“ sorgt mit neuen Folgen für Aufregung! Eigentlich soll die Restaurantshow den Fokus auf einen kulinarischen Wettbewerb legen, doch in den aktuellen Episoden wird mehr gestritten als gekocht. Ein Vorfall artet so sehr aus, dass ein Teilnehmer den Drehort verlassen muss. Zuschauer werden Zeugen einer unglaublichen Eskalation.

Hitzige Diskussion bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Am vierten Tag geht es für die Teilnehmer ins Restaurant „Bosporus“ nach Dreieich. Gastgeber Murat will authentische türkische Küche servieren. Unterstützt von seiner Mutter, die in der Küche das Kommando hat, legt Murat viel Herzblut in sein Lokal. Doch seine direkte Art kommt nicht bei allen Mitstreitern von „Mein Lokal, Dein Lokal“ gut an.

Plötzlich wird der Dreh von lauten Stimmen gestört. Mitstreiter Gianni wirkt irritiert: „Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen in der Küche, weil der Murat ein bisschen außer sich ist.“ Auch Moderator und Starkoch Robin Pietsch wundert sich über den Lärm: „Da wird irgendwie rumgeschrien im Hintergrund und das bekommen scheinbar auch die anderen Teilnehmer mit. Was ist denn da los?“

Eskalation bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Murat zeigt in der Küche wenig Feingefühl im Umgang mit seinen Mitarbeitern. „In der Küche war vielleicht früher mal so ein Ton angesagt, aber so etwas gibt es heute nicht mehr und so was macht man auch nicht, weil so was nicht menschlich ist“, kritisiert Robin Pietsch deutlich.

Am nächsten Tag klingt die Eskalation zunächst ab, als die Teilnehmer ins „Da Mario’s Little Italy“ kommen. Gastgeber Gianni empfängt seine Konkurrenten und versucht, Harmonie zu schaffen. Doch die Ruhe hält nicht lange an. Während der Punktevergabe kommt es erneut zum Eklat. Murat wird hitzig, sorgt für heftige Diskussionen und lässt seinen Ärger lautstark raus.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Produktion greift schließlich durch. Sie unterbricht das Chaos, greift zu drastischen Maßnahmen und wirft Murat aus der Sendung. Das Team begründet die Entscheidung klar: „Das tolerieren wir nicht. Wenn Teilnehmer sich so respektlos verhalten mit den Menschen, möchte man auch nicht weiter drehen.“ Fassungslosigkeit herrscht sowohl bei den Teilnehmern als auch bei der Produktion.