„Mein Lokal, Dein Lokal“: Bewertung auf Mallorca eskaliert komplett – „Da fehlen mir die Worte“

Tag drei auf Mallorca. Bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ lädt Nino in sein italienisches Restaurant namens „La Pappa“ ein. Dort bekommen seine Gäste alles was das Herz begehrt: von üppigen Pizzen über frische Pasta bis hin zu selbstgemachtem Tiramisu.

Doch der Abend bei der beliebten Doku-Soap beginnt schon mit einem Dämpfer – seine Konkurrenten haben einiges an Ninos Gerichten zu beanstanden. Vor allem das Urteil von Gerlinde soll auch noch im weiteren Verlauf des Abends für Aufsehen sorgen.

„Mein Lokal, Dein Lokal“: Gäste mit herber Kritik

Nino startet voller Vorfreude und Elan in seinen Abend. Doch die positive Stimmung wird schneller gekillt, als ihm lieb ist. Seine Gäste bemängeln kalte Teller bei der Vorspeise. Und auch beim Hauptgang sollen einige Gerichte nicht mehr warm auf den Tisch gekommen sein.

Das sind die Teilnehmer von „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Mallorca:

Montag: „Adelfas by Jens“, Santa Ponsa (Jens)

Dienstag: „Münchner Kindl“, Playa de Palma (Gerlinde)

Mittwoch: „La Pappa“, Cala d’Or (Nino)

Donnerstag: „Tierra del Fuego“, Portocolom (Eddy)

Freitag: „Estragon“, Felanitx (Felix)

Gerlindes Urteil fällt an diesem Abend dabei besonders hart aus. Experte Robin Pietsch staunt bei ihren Kommentaren nicht schlecht und kann die Kritik nur bedingt verstehen.

Doch als die Gastronomin am Ende nur vier Punkte gibt, platzt es aus dem Sternekoch heraus. „Da fehlen mir ein bisschen die Worte“, gibt er im Interview zu. Am Ende bekommt Nino insgesamt 23 Punkte und liegt damit zwischenzeitlich auf Platz zwei.

