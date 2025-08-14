Meghan Markle droppt Trailer – Fans toben über Stargast: „Pure Heuchelei!“

Herzogin Meghan (44) wollte eigentlich für Glanz sorgen, doch schon vor der Premiere von Staffel zwei ihrer Netflix-Show „With Love, Meghan“ hagelt es Kritik. Grund ist ein Gast, den viele Fans für einen Fehlgriff halten: Chrissy Teigen (39).

Die Frau von Sänger John Legend (46) taucht im Trailer lachend an Meghans Seite auf und bringt damit das Internet in Rage. Der Grund? Chrissy Teigen war vor einigen Jahren selbst in einen Mobbing-Skandal verwickelt. Über was genau? Das erklären wir euch.

Meghan Markle: Stargast sorgt für Fan-Wut

Zur Erinnerung: 2021 tauchten alte Tweets des Models auf, die bis ins Jahr 2011 zurückreichten. In einem davon schrieb sie an die damals 16-jährige Courtney Stodden (heute 30), sie solle sich das Leben nehmen. Ein Schock für viele Fans, zumal Courtney zu diesem Zeitpunkt minderjährig und in einer schwierigen Beziehung gefangen war. Chrissy entschuldigte sich später öffentlich, doch der Imageschaden blieb.

+++ Prinz Harry und Herzogin Meghan – jetzt muss der Palast zittern +++

Dass Meghan Markle, die sich selbst immer wieder lautstark gegen Cybermobbing ausspricht, nun ausgerechnet Chrissy in ihrer Serie auftreten lässt, stößt vielen übel auf. Im Oktober 2020 hatte Meghan während eines Treffens mit Teenager-Mädchen bei der Non-Profit-Organisation Girls Inc gesagt, sie sei „eine der am meisten gemobbten Personen der Welt“ gewesen.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf der der Plattform X überschlagen sich die Kommentare:

„Sie kämpft gegen Online-Mobbing und lädt eine bekannte Mobberin ein? Das ist ein Witz“

„Wie kann Meghan Markle sich mit Chrissy Teigen zeigen? Das ist pure Heuchelei.“

„Chrissy Teigen ist diese Staffel zu Gast. Wer zum Teufel hielt sie für eine gute Idee?!“

„Ich frage mich, warum wir keine Petition an Netflix richten, um die Folge über Chrissy Tiegen zu entfernen.“

„Meghan hat Chrissy die einzige Plattform geboten, die sie in der Öffentlichkeit bekommen konnte! Zwei Tyrannen in einer Küche!“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Die zweite Staffel von „With Love, Meghan“ startet offiziell am 26. August.