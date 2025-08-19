Meghan Markle zieht erneut Zorn auf sich – „Kein anständiger Mensch“

Meghan Markle sorgt regelmäßig für öffentliche Debatten. Kaum ein Auftritt der Herzogin bleibt ohne Reaktionen – ob positiv oder negativ. Jetzt steht sie einmal mehr im Mittelpunkt von Kritik, noch bevor ein neues Projekt überhaupt veröffentlicht ist.

Ein kurzer Trailer zur zweiten Staffel ihrer Netflix-Show „With Love, Meghan“ reichte aus, um eine Welle an negativen Kommentaren auszulösen. Der Grund ist nicht Meghan Markle selbst, sondern ihr prominenter Gast, der im Trailer zu sehen ist. Es geht um Chrissy Teigen. Dass ausgerechnet diese Person eingeladen wurde, stößt vielen Menschen bitter auf.

Meghan Markles Netflix-Serie löst Shitstorm aus

Am 26. August startet die zweite Staffel der Netflix-Produktion „With Love, Meghan“. Schon im Vorfeld sorgt der Trailer für Kontroversen, denn darin ist Model und Influencerin Chrissy Teigen zu sehen. Die Szenen zeigen sie lachend und gemeinsam mit Meghan Markle in der Küche.

Doch die Freude über diesen Gast bleibt aus. Viele Nutzer erinnern an die Vergangenheit von Teigen. Im Jahr 2020 wurden alte Tweets der US-Amerikanerin bekannt, in denen sie unter anderem die damals 16-jährige Courtney Stodden, die sich als nicht binär identifiziert, öffentlich mobbte. Das ganze gipfelte darin, dass Teigen 2011 die Teenagerin öffentlich dazu aufforderte, sich das Leben zu nehmen.

Chrissy Teigen entschuldigte sich später öffentlich für ihre Äußerungen. Dennoch bleibt der Vorfall unvergessen. Für viele gilt die Influencerin deshalb bis heute als umstritten. Dass Meghan Markle ihr nun in einer eigenen Serie eine Plattform bietet, sorgt für massives Unverständnis.

„Kein anständiger Mensch“

Besonders irritiert Beobachter der Widerspruch zur öffentlichen Positionierung der Herzogin. Meghan Markle setzt sich seit Jahren gegen digitales Mobbing ein. Noch im Oktober 2023 erklärte sie, sie sei „eine der am meisten gemobbten Personen der Welt“. Schön häufiger wurde die Ehefrau von Prinz Harry wegen ihrer Doppelmoral kritisiert. Vor allem die Tatsache, dass sie das Ehepaar aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollte, um dann eine Doku, einen Podcast und eine Kochshow zu veröffentlichen, löst Unverständnis aus.

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken fallen entsprechend deutlich aus. Ein Nutzer kommentiert: „Kein anständiger Mensch würde sich Chrissy Teigen nähern oder mit ihr verheiratet bleiben, nachdem sie diese widerwärtigen, abscheulichen Tweets gepostet hat … Meghan Markle, die uns immer sagt: ‚Ich bin Mutter und möchte Online-Mobbing beenden‘ – und dennoch hat sie sie in ihrer Show?“

Ein anderer schreibt: „Ich kann nicht glauben, dass Meghan Markle Chrissy Teigen ausgewählt hat. Das ist in so vielerlei Hinsicht eklig.“ Auch Kritik am Streamingdienst selbst bleibt nicht aus: „Netflix sollte die Teigen-Episode löschen oder es werden Abonnenten abspringen.“ Mehrere Stimmen weisen zudem darauf hin, dass Meghan Markle in der Vergangenheit als distanziert gegenüber Personen galt, die in Skandale verwickelt waren. Umso mehr fällt die Nähe zu Chrissy Teigen auf.