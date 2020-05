Meghan Markle: Unfassbar! Sie und Prinz Harry haben doch tatsächlich ...

Unfassbar! Meghan Markle und Prinz Harry haben Großbritannien zwar verlassen, doch was jetzt herauskommt, dürfte die Briten wohl extrem verärgern. Denn Meghan Markle und ihr Gatte lassen es sich immer noch so richtig gut gehen – und das auf Kosten aller.

Wie das Portal „pagesix.com“ berichtet, hat Norman Baker, ein ehemaliger Liberaldemokrat für East Sussex und Autor des Buches „... And What Do You Do?“ ausgeplaudert, wie viel Kohle sich Meghan Markle und Harry auf Kosten der Steuerzahler eingesteckt haben.

Meghan Markle und Prinz Harry: 53 Millionen Dollar für Luxus

Er sagt: „Von ihrem Hochzeitstag bis zum 31. März dieses Jahres hat der britische Steuerzahler nach meiner Schätzung mehr als 44 Millionen Pfund (53 Millionen Dollar) ausgegeben, um Prinz Harry und Meghan Markle mit allem zu versorgen, was sie wollen.“

Obwohl sie der Royal-Family den Rücken gekehrt haben, flattern trotzdem immer noch Rechnungen ein. Die beiden sollen zwar zusammen 25 Millionen Dollar verdienen, was laut Insider aber nicht reicht, um ihren dekadenten Lebensstil zu pflegen.

Meghan Markle besitzt Schmuck im Wert von etwa 731.000 Dollar. Foto: imago images / i Images

Wie sein Onkel Andrew und seine Tante Sarah genießt Harry zusammen mit Meghan Markle das gute Leben auf Kosten anderer.

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erstes Kind, Baby Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Prinz Harry und Meghan Markle zogen zunächst nach Kanada

Von dort aus zogen die Royals weiter in Meghan Markles Heimat Kanada

Dort wollte Meghan zurück ins Filmbusiness einsteigen

Das Coronavirus macht das derzeit jedoch nahezu unmöglich

Baker hat zusammengefasst, wie viel das Paar wofür ausgegeben hat. Demnach kostet die Hochzeit ganze 40,8 Millionen Dollar. Die Royals selbst sollen nur 2,4 Millionen Dollar dazugegeben haben. Das Krasse: Die Hochzeit von William und Kate kostete etwa „nur“ Hälfte. 24,3 Millionen Dollar wurden 2011 ausgegeben.

Außerdem sollen 2,9 Millionen Dollar für die Verschönerung des Windsor Castles geflossen sein. Die 21-Zimmer-Wohnung im Kensington Palace reichte Meghan Markle und Prinz Harry demnach nicht aus. Nach einer 1,7 Millionen Dollar-Renovierung zogen sie ins verschönerte Haus.

Meghan Markle hat mehr Schmuck als damals Prinzessin Diana

Laut Baker wolle das Paar den Betrag an die Steuerzahler zurückzahlen. Doch mit einer Rate von etwa 12.000 Dollar dauert das 25 Jahre.

Ganze 721.000 Dollar haben Meghan Markle und Harry außerdem für ihr Personal ausgegeben. Fast genau so viel wie für Schmuck. „Meghan hat seit der Hochzeit auch eine Schmuckkollektion im Wert von etwa 731.000 Dollar angehäuft. Größer als die der verstorbenen Prinzessin Diana, darunter ein atemberaubender neuer Diamantring“, so Baker.

Etliche Tausend Dollar wurden außerdem für Reisen bezahlt. Meghan Markle ließ ihre Freunde in Privatjets nach Großbritannien einfliegen. Laut dem Portal pagesix.com sagt Baker außerdem, dass das Paar vor Verlassen der Monarchie eine Rechnung für die Kosten von Umzüge und Reisen von über 8,5 Millionen Dollar eingereicht hat.

Wenn man bedenkt, dass sich die meisten Briten nicht mal die Beauftragung eines Umzugsunternehmens leisten können… (ldi)