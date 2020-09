Meghan Markle und Prinz Harry rufen zur US-Wahl auf – doch wer läuft da plötzlich durchs Bild?

am 27.09.2020 um 19:56

Meghan Markle und Prinz Harry haben sich ein neues Leben in den USA aufgebaut. Fernab der britischen Paparazzi und royalen Pflichten wollen die beiden mit ihrem Sohn Archie fortan unabhängiger und zurückgezogener leben.

Ein Thema, was derzeit jeden US-Bürger betrifft, ist die bevorstehende Präsidentschaftswahl im November. Auch Meghan Markle und ihr Ehemann Harry wollen sich endlich politisch engagieren und rufen dazu auf, Wählen zu gehen. Doch ein Detail der Videobotschaft irritiert die Zuschauer.

Meghan Markle: Die größten Ausrutscher der ehemaligen Herzogin von Sussex Meghan Markle: Die größten Ausrutscher der ehemaligen Herzogin von Sussex

Meghan Markle: Die US-Wahl 2020 ist die wichtigste Wahl

Prinz Harry und Meghan Markle haben es sich in ihrem Garten gemütlich gemacht, um eine wichtige Botschaft an alle US-Bürger zu senden. Für das „Times“-Magazin erheben sie ihre Stimme und rufen die Zuschauer dazu auf, sich an der kommenden US-Wahl zu beteiligen.

In sechs Wochen werde die Wahl stattfinden, das alles entscheidende Event rückt also immer näher. „Alle vier Jahre wird uns dasselbe gesagt, dass dies die wichtigste Wahl aller Zeiten sei. Aber diese ist es wirklich“, beteuert Meghan Markle.

Jeder sollte seine Stimme erheben, um für die richtigen Werte einzustehen. „Deine Stimme ist eine Erinnerung daran, dass du zählst. Du verdienst es, angehört zu werden“, versichert die 39-Jährige den Zuschauern.

-------------

Meghan Markle & Prinz Harry: Das ist ihre Liebesgeschichte

Juli 2016: Prinz Harry und Meghan Markle lernen sich in London über gemeinsame Freunde kennen

November 2016: Der Kensington Palace bezeichnet Meghan in einem offiziellen Statement als Harrys feste Freundin

September 2017: Harry und Meghan haben ihren ersten öffentlichen Auftritt als Liebespaar bei den Invictus Games in Toronto

27. November 2017: Harry und Meghan geben ihre Verlobung bekannt

19. Mai 2018: Prinz Harry und Meghan Markle heiraten in Windsor Castle

6. Mai 2019: Ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird geboren

8. Januar 2020: Das Ehepaar gibt bekannt, das es von seinen königlichen Pflichten zurücktreten und ein neues Leben in den USA beginnen wird

-------------

Prinz Harry hat ernstes Anliegen – dann läuft SIE durchs Bild

Prinz Harry darf sich dieses Jahr nicht an der US-Wahl beteiligen und tatsächlich hat er aufgrund der royalen Regeln noch nie zuvor wählen dürfen, da die Königsfamilie stets unpolitisch bleiben soll. Umso wichtiger ist es ihm also, dass diejenigen, die das Wahlrecht besitzen, aktiv werden.

Doch während Prinz Harry gerade erklärt, wie wichtig es ist, für das Gute einzustehen, schweifen die Blicke und Gedanken der Zuschauer ab. Denn plötzlich läuft ein schwarzer Hund hinter dem Ehepaar durchs Bild.

Mit diesem Gast haben die Royals-Fans nicht gerechnet.

Bei diesem Gast handelt es sich um Pula. Die schwarze Labrador-Dame wurde im Jahr 2018 von Meghan und Harry kurz nach deren Hochzeit adoptiert, wie „People“ berichtet.

-------------

Mehr zu Meghan & Harry:

Royals: Völlig unerwartet! Meghan Markle und Prinz Harry haben ...

Meghan Markle und Prinz Harry: DAFÜR kommen sie nach London zurück

Meghan Markle: Schock für Ehemann Harry – kann er DAS noch verhindern?

-------------

Das sind Meghans Schützlinge: Pula & Guy

Und es ist nicht Pulas erster Auftritt. Schon im August entzückten sie und Guy, Meghans Beagle, das Netz, als sich die Ex-Schauspielerin mit Frauenrechtlerin Gloria Steinem getroffen hat.

In genau diesem Interview haben wir Meghan Markle nach langer Zeit mal wieder völlig ungeniert erleben dürfen. Mehr dazu hier >>>