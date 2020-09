Meghan Markle und Prinz Harry: Briten schockiert – DAS kostet Meghans Afrika-Trip

Diese Aktion werden die Briten Meghan Markle und Prinz Harry nicht so einfach verzeihen können.

am 28.09.2020 um 16:16

Die Afrika-Reise im September 2019 war für Meghan Markle von großer Bedeutung. Gemeinsam mit Prinz Harry verbrachte sie zehn Tage in Afrika, die es ziemlich in sich hatten.

Für Meghan Markle stand dabei vor allem die Charity-Arbeit im Vordergrund. Sogar Sohnemann Archie ließ sie an dieser emotionalen Reise teilhaben. Doch niemand ahnte, was dieses Mega-Event für die britischen Bürger bedeutete.

Meghan Markle: Eine Viertelmillion Pfund für ihre Afrika-Tour

Denn die Steuerzahler Englands durften knapp eine Viertelmillion Pfund an Meghan Markle und Prinz Harry abdrücken, damit diese nach Afrika reisen konnten. Stolze 245.643 Pfund soll der Afrika-Trip laut „The Sun“ gekostet haben. Die Information stamme aus dem jährlichen Bericht des Palastes, der ein ziemlicher Schock für die Briten gewesen sein muss.

Das gab es noch nie: Mit umgerechnet 268.500 Euro ist es die teuerste Reise der Royals im vergangenen Jahr. Meghan und Harry reisten vor genau einem Jahr von Südafrika über Botswana bis nach Angola und Malawi.

Für die Kritiker der US-Amerikanerin ein gefundenes Fressen. Vor allem während der Reise im September 2019 stand Meghan Markle heftig in der Kritik. Ihre zehntägige Tour ließen sie und ihr Ehemann Harry von einem TV-Reporter begleiten und wetterten im Interview ziemlich gegen die britische Presse.

Vor genau einem Jahr reisten Meghan Markle und Prinz Harry nach Afrika. Foto: imago images

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam sie schon früh zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ erlangte sie den Durchbruch

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich im Jahr 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Meghan Markle im Kampf gegen die britische Presse

Das Leben als Royal sei hart, wie Meghan Markle gegenüber Tom Bradby erklärte: „Ich dachte nie, dass es einfach wird, aber ich habe eine faire Behandlung erwartet. Und das macht es so schwer, diese Dinge in Einklang zu bringen.“

Ihre britischen Freunde sollen Meghan Markle davon abgeraten haben, sich auf eine Beziehung mit dem Prinzen einzulassen. „Die britische Boulevardpresse wird dein Leben zerstören“, sollen sie die Ex-Schauspielerin gewarnt haben.

Und so kam es auch: Meghan Markle stand täglich in der Kritik. Jeden Morgen gab es eine neue negative Schlagzeile über die 39-Jährige oder ein böses Gerücht aus den Kreisen des Palastes. Irgendwann wurde es der Frau von Prinz Harry zu bunt und so entschieden sich die beiden Anfang 2020 dazu, sich zurückzuziehen.

Es war ein Schock für die Royals-Fans, doch genau das Richtige für Meghan Markle. In den USA scheint es ihr zumindest deutlich besser zu gehen, doch gilt dasselbe auch für ihren Liebsten? Dieser gab anlässlich seines Geburtstages bekannt, dass er seine Familie in England schrecklich vermisse. Mehr dazu hier >>>