Meghan Markle und Prinz Harry kaufen Millionen-Villa – geschah hier Schreckliches?

Meghan Markle und Prinz Harry haben sie endlich gefunden. Die Villa ihrer Träume. Ein prachtvolles Anwesen für schlappe 12 Millionen Euro.

Im US-County Santa Barbara soll das Häuschen stehen, in das Prinz Harry, Meghan Markle und Baby Archie bald einziehen wollen. Nur rund 160 Kilometer von Los Angeles, der Heimat von Meghan Markle.

Meghan Markle und Prinz Harry: Ihr neues Heim hat eine dunkle Vergangenheit

Doch das Anwesen soll eine dunkle Vergangenheit haben. Das zumindest behauptet die Ex-Frau des Vorbesitzers. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Mann. Und auch gegen Meghan Markle.

So soll Sergey G., ein russischer Oligarch mit dem prägnanten Spitznamen „Scarface Oligarch“, seine Ex-Frau Anna F. schwer misshandelt haben. Die beiden tragen ihre Streitigkeiten gerade vor Gericht aus, wie die „Daily Mail“ berichtet.

Meghan Markle und Prinz Harry: Was passierte in ihrer neuen Villa?

Sie wirft ihm vor, sie mit einer Pistole bedroht und ihr die Zähne ausgeschlagen zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles als Rachel Meghan Markle geboren

Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry ist sie als Herzogin von Sussex bekannt

Meghan und Harry sind seit Juni 2016 ein Paar

Im November 2017 verlobten sich die beiden, sieben Monate später heiratete das Paar in der St.-Georgs-Kapelle

Am 6. Mai 2019 kam ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt

Queen Elizabeth II. ist die Großmutter ihres Mannes Harry

Kate Middleton ihre Schwägerin

Gegenüber der „Daily Mail“ erhebt sie nun Vorwürfe gegen Meghan Markle. „Meghan kämpft stets für die Rechte von Frauen. In meinem Fall bedeutet das, einfach nur am Leben zu sein. Es ist nicht klug, dass sie sich mit ihm oder Menschen aus seinem Umfeld zu umgeben“, so die Ex-Frau des Oligarchen.

Meghan Markle mit ihrem Mann Prinz Harry und Baby Archie. Foto: imago images

In der „Sun“ führt Anna weiter aus, und warnt Meghan und Harry: „Sie sind ein wunderbares Paar, aber ich kannte auch den echten Sergei G. nicht, als ich ihn traf. Er hat mir mein Leben zur Hölle gemacht: häusliche Gewalt, Übergriffe, Gefängnis, Drohungen gegen mich und alle meine Lieben.“

Bleibt nur zu hoffen, das Meghan, Harry und Baby Archie in ihrem neuen Zuhause ein ruhiges Leben führen können. Woher eigentlich der Name Archie stammt. Hier verrät Meghan das Geheimnis.