Meghan Markle: Schöne Überraschung für SIE – „Überglücklich“

Erst im Juni dieses Jahres hat Meghan Markle ihr eigenes Kinderbuch „The Bench“ auf den Markt gebracht. Jetzt gab es eine besonders süße Überraschung.

Meghan Markle sorgt für strahlende Kinderaugen: Die Frau von Prinz Harry hatte kurz nach der Geburt von Tochter Lilibet ein eigenes Buch auf den Markt gebracht. Jetzt gab es für einige Schüler ein paar Exemplare geschenkt.

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: imago / xTaidghxBarronx

Meghan Markle: Süße Überraschung für SIE

„Die Schüler unseres Vorschul-Lernzentrums waren überglücklich, als jeder ein persönliches Exemplar von ‚The Bench‘ erhielt, einem Kinderbuch aus der Feder von Meghan, der Herzogin von Sussex“, schreibt die Los Angeles Assistance League auf ihrem Instagram-Account.

Meghan Markle: Schüler freuen sich über Bücher

„Vielen Dank an die ‚Archewell Foundation‘ für diese Spende und ihre anhaltende Unterstützung“, heißt es weiterhin in dem Post. Die in dem Beitrag geteilten Bilder zeigen Kinder, die stolz das Buch in die Kamera halten oder aus ihm lesen.

----------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Im Juli 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

-----------------------

Meghan Markle sorgt mit Spende für leuchtende Kinderaugen

Die „Archewell Foundation“ ist eine gemeinnützige Organisation und wurde von Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle ins Leben gerufen. Sie setzt sich besonders für das Miteinander verschiedener Kulturen ein.

-------------------

Weitere Nachrichten zu Meghan Markle:

Meghan Markle: Traurige Wahrheit – aus DIESEM Grund wurde sie so schnell schwanger

Meghan Markle und Prinz Harry: Schock-Nachricht – jetzt droht ihnen DAS

Meghan Markle: Protz-Foto sorgt für mächtig Ärger – „Moralisch grotesk“

------------------------

Ebenfalls lesenswert, wenn du dich für die britischen Royals interessierst: Bei DIESEM Foto von Prinz William und Kate Middleton flippen die Fans aus! Den Grund erfährst du hier. (cf)