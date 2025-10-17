Meghan Markle trifft besondere Person – sie haben etwas gemeinsam

Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, wurde kürzlich in New York gesichtet, wo sie Zeit mit ihrer engen Freundin und Ikone der Frauenbewegung, Gloria Steinem, verbrachte. Gemeinsam teilen die beiden seit Jahren eine Leidenschaft für Frauenrechte und liberale Politik – eine Verbindung, die sie selbst als „Schwesternschaft“ beschreiben.

Stilbewusst zeigte sich Meghan in einem eleganten steinfarbenen Trenchcoat mit Gancini-Gürtel im Wert von 525 Pfund, abgerundet durch eine dunkle Sonnenbrille. Ihr Look war wie gewohnt makellos, als sie von ihrem persönlichen Leibwächter zu einem wartenden Cadillac Escalade begleitet wurde.

Meghan Markle trifft enge Freundin

Diesmal schien Meghan allein unterwegs zu sein – ohne Prinz Harry an ihrer Seite. Erst kürzlich waren die beiden bei einer Gala in New York als „Humanitäre des Jahres“ geehrt worden. Gloria Steinem scheint eine wichtige Rolle in Meghans Leben zu spielen: Die Frauenfreundschaft begann im Jahr 2020, als sie durch ihre gemeinsame Überzeugung für Gleichberechtigung, Wahlrecht und Frauenrechte ins Gespräch kamen. Die beiden lebten damals nur 45 Minuten voneinander entfernt und erkannten schnell, wie viel sie verband.

Seitdem wächst die Freundschaft zwischen Meghan und Gloria stetig. Dieses Band der Verbundenheit wurde weiter gestärkt, als Steinem Meghan 2023 mit dem „Women of Vision“-Preis auszeichnete. Sie schwärmte von ihrer engen Freundin und nannte Meghan einen „großartigen Menschen“, der „klug, witzig und sozialen Themen verpflichtet“ sei.

Meghan Markle im Gespräch über Frauenrechte

Die beiden starken Frauen ließen ihren Überzeugungen auch Taten folgen, etwa als sie gemeinsam in der US-Vogue ein Interview gaben. Diese Zusammenarbeit fand kurz nach der Entscheidung über Roe v. Wade statt, die das Abtreibungsrecht in den USA bedrohte. Bereits 2020 hatten sie ein Video für „Makers Women“ gedreht, in dem sie über Gleichberechtigung und die Bedeutung des Wahlrechts sprachen. Diese Projekte zeigen, wie sehr sie sich gegenseitig inspirieren.

Auch in den sozialen Medien wird die Freundschaft offen gelebt. Die „Suits“-Schauspielerin teilte kürzlich ein herzliches Foto mit ihrer „Glo“ und beweist so, dass die Verbindung der beiden mehr als Freundschaft ist – sie ist ein Bündnis im Einsatz für eine bessere Welt.