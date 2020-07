Meghan Markle spricht in Biographie über wahren Grund für Megxit – „Habe mein ganzes Leben...“

Mit Spannung wird das Enthüllungsbuch „Finding Freedom“ von Meghan Markle und Prinz Harry erwartet. Doch bereits jetzt verraten die Autoren, wie hart die Abrechnung von Meghan Markle mit dem britischen Königshaus wirklich wird.

Meghan Markle: Biographen verraten intime Details

Der Rückzug von Meghan Markle und Prinz Harry aus dem britischen Königshaus war ein Schock für die Queen und alle Beteiligten.

Warum die Herzogin und der Herzog von Sussex es nicht mehr ausgehalten haben, wollen sie in der Biographie „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family“ darlegen.

Die Biographen Omid Scobie und Carolyn Duran haben gegenüber britischen Medien brisante Details verraten, berichtet „The Sun“.

So stöhnte Meghan Markle gegenüber den beiden: „Ich habe mein ganzes Leben für diese Familie aufgegeben. Ich war bereit, alles zu tun, was nötig war. Aber hier sind wir. Es ist sehr traurig.“

Meghan Markle fühlte sich als Opfer

Die 38-Jährige und ihr Mann Harry hatten das Gefühl, andere Royals waren eifersüchtig auf die steigende Beliebtheit des Paares – die in der Folge eingeschränkt werden sollte, um die restliche Familie nicht in den Schatten zu stellen.

„Als ihre Popularität gewachsen war, hatten sie auch Schwierigkeiten zu verstehen, warum so wenige im Palast nach ihren Interessen Ausschau hielten. Sie waren ein großer Anziehungspunkt für die königliche Familie“, zitiert „The Sun“.

Meghan Markle und Prinz Harry sind seit Mai 2018 verheiratet. (Archivfoto) Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Die Sussexes wollten ein eigenes Team in Windsor gründen – doch das wurde ihnen vom Hof versagt. Das machte Meghan Markle und Harry wütend, sie haben sich laut der Biographen als Opfer einer „gnadenlose Maschine“ aus Hofangestellten und Traditionen gesehen.

Angebliche Gespräche, in denen die Eltern von Archie ihre Frustration ausdrückten, führten zu keinem Ergebnis – und schließlich zu dem Rückzug von Meghan Markle und Prinz Harry aus dem Königshaus.