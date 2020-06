Meghan Markle mit traurigen Worten: „Mir ist klar geworden, dass...“

Der Tod von Georg Floyd ging um die Welt und aktivierte eine Form der Unterstützung, die es so schon lange nicht mehr gegeben hatte. Millionen Menschen, in den USA und weltweit, setzen sich für die Rechte von ‚People of Colour‘ ein. Auch Meghan Markle.

Die Frau von Prinz Harry wandte sich via Videoanruf an Schüler einer Highschool in Los Angeles. Meghan Markle sprach in der Rede über den Tod George Floyds, was er in ihr ausgelöst hatte, und was sich nun ändern muss.

Meghan Markle spricht zu den Schülern ihrer alten Schule

Vor der Coronakrise besuchte Meghan Markle Schüler in Dagenham. Foto: imago images

Zu den Schülern der Highschool, die sie einst selbst besucht hatte, sagte Meghan: „Was passiert in unserem Land, in unserem Bundesstaat, in unserer Heimatstadt Los Angeles. Ich war mir nicht sicher, was ich euch sagen sollte. Ich wollte unbedingt das Richtige sagen. Mir ist klar geworden, dass das einzig Falsche darin bestünde, nichts zu sagen. Weil george Floyds Leben wichtig war, und Breonna

Taylors Leben wichtig war, und Philando Castiles Leben wichtig war, weil Tamir Rices Leben wichtig war. Und auch die Leben so vieler Menschen, deren Namen wir kennen und nicht kennen.“

Meghan Markle: „Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet“

Ihre damalige Lehrerin, so Meghan weiter, habe ihr damals gesagt, dass man immer die Bedürfnisse Anderer über die eigenen Ängste stellen solle. „Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und ich habe in der vergangen Woche mehr denn je darüber nachgedacht“, so Meghan.

--------------------

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

Davor waren sie zusammen mit Kate Middleton und Prinz William die Fab Four

------------------

Auch, weil die Aufstände sie an Erlebnisse erinnern, sie vor vielen Jahren selbst durchleben musste. „Ich war elf oder zwölf Jahre alt, als in Los Angeles Unruhen durch sinnlosen Rassismus ausgelöst wurden. Ich erinnere mich an die Ausgangssperren, ich erinnere mich, wie ich nach Hause lief und Asche vom Himmel fallen sah, den Rauch roch, der aus Gebäuden aufstieg. Ich erinnere mich an Männer in einem Auto, die Pistolen und Gewehre hielten. Ich erinnere mich, wie ich einen Baum gesehen habe, der schon immer an seinem Platz gestanden hat. Er war völlig verbrannt. Und diese Erinnerungen verschwinden niemals“, berichtet Meghan Markle in einer emotionalen Rede.

------------

------------

Meghan Markle: „Ihr werdet ein Teil dieser Bewegung sein.“

Und doch, ihre Hoffnung hat die Herzogin nicht verloren. „Wir sehen, dass die Menschen jetzt zusammenstehen. Den Sheriff in Michigan, den Polizei-Chef in Virginia. Wir sehen Menschen in Solidarität vereint. Wir sehen, wie Gemeinschaften zusammenkommen und sich erheben.“ Und dann an die Schüler gewandt: „Ihr werdet ein Teil dieser Bewegung sein.“

Die ganze Rede in Originalsprache kannst du auf dem Onlineauftritt der Esscence nachlesen.