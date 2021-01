Meghan Markle in großer Sorge! Sie hat ein „ungutes Gefühl im Bauch“

Schon wieder muss Meghan Markle um ihren Ruf bangen. Während sich die US-Amerikanerin noch immer im Zickenkrieg mit den britischen Royals befindet, meldet sich nun wieder ihre Halbschwester Samantha Markle zu Wort.

Die Tochter von Thomas Markle hat genug von den Gerüchten und will nun ein Buch veröffentlichen, das insbesondere Meghan Markle in ein schlechtes Licht rücken könnte.

Meghan Markle: Welche dunklen Geheimnisse wird ihre Halbschwester enthüllen?

Samantha Markles Buch „The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1“ wird am 17. Januar 2021 in den Verkauf gehen. Darin soll zu lesen sein, was die Halbschwester von Meghan Markle wirklich von der Schauspielerin hält.

Meghan Markle ist beunruhigt. Ihre Halbschwester droht, alles über die Schauspielerin zu enthüllen. Foto: imago images

Stolze 328 Seiten soll das Buch umfassen. Viel Platz also, um gegen die 39-Jährige zu wettern. Dass Meghan und Samantha keine Freunde sind, ist kein Geheimnis. Immer wieder warf ihr ihre 17 Jahre ältere Halbschwester vor, sich nicht genug um den gemeinsamen Vater gekümmert zu haben.

----------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

----------------------------------------

Meghan Markle: Vor diesem Buch hat sie große Angst

Vorab hat Samantha zwar versprochen, dass es sich bei ihrem Werk nicht um ein Enthüllungsbuch handle, jedoch ist davon auszugehen, dass Meghan Markle ihr Fett wegbekommen wird.

„Ich weiß nicht, ob sie sich behaglich fühlen wird“, so die 56-Jährige gegenüber „The Sun“. Einige Details aus ihrem Buch sollten wohl lieber nicht ans Licht kommen, wenn es nach Meghan gehe. „Manche Dinge wird sie mögen und manche Dinge nicht.“

Samantha Markle veröffentlicht Buch über Meghan Markle.

Ein Insider soll der US-amerikanischen „InTouch“ verraten haben, dass Meghan Markle ziemlich nervös vor dem Release des Buches sei. Sie soll ein „ungutes Gefühl im Bauch“ haben.

----------------------------------------

----------------------------------------

Doch in der Öffentlichkeit soll man Medienprofi Meghan das selbstverständlich nicht anmerken. Bisher sind es nur Spekulationen, welche Geheimnisse Samantha Markle enthüllen wird, doch schon bald könnte ein weiterer Sturm über Prinz Harrys Ehefrau einbrechen.

Prinz Harry wurde mit einer neuen Frisur gesichtet

Ihr Gatte hingegen wurde vor Kurzem mit einer ungewöhnlichen Frisur gesichtet. Ob Prinz Harry wirklich zum Pferdezopfträger geworden ist, erfährst du hier.