Meghan Markle: Rache des Palasts – Royals planen Retourkutsche

Am sechsten Mai ist es endlich so weit. Charles III. wird nun auch ganz offiziell zum König gekrönt. Ein besonderer Moment. Sicherlich für König Charles III., aber auch für die Royals in Großbritannien und die Menschen weltweit. Ein wichtiger Tag könnte es auch für Meghan Markle und ihren Gatten Prinz Harry werden.

Schließlich sind die beiden Royals seit ihrem Ausstieg und der damit verbundenen Auswanderung in die USA ein ganzes Stück von König Charles III., Prinz William, Kate Middleton und Co. abgerückt. Ob Meghan Markle und Prinz Harry wirklich Anfang Mai in London erscheinen, ist bislang nicht sicher bestätigt. Klar ist jedoch, wenn sie kommen, wird der England-Besuch kein Spaziergang.

Meghan Markle hat einen schweren Stand

So berichten britische Medien schon jetzt, dass die Rache für Harrys Buch und die vielen bösen Worte in diversen Interviews bei Charles‘ Krönung erfolgen könnte. Und das nicht gerade subtil.

Schließlich ist allseits bekannt, dass Meghan Markle keine Persönlichkeit ist, die die Öffentlichkeit scheut. Ergo wäre ein Jahrhundertereignis wie die Krönung ihres Schwiegervaters auch für die 41-Jährige der passende Anlass, wieder ins royale Rampenlicht zu treten. Ärgerlich bloß, dass die Royals ihr das wohl gerne vermiesen würden.

Meghan Markle im Niemandsland

So berichtet ein Insider der „Daily Mail“, dass ihnen viele Mitglieder der Familie die kalte Schulter zeigen werden. „Einer sagte zu mir: Ich hoffe, sie sitzen im Niemandsland“, so der Insider. Bedeutet: Meghan Markle und Prinz Harry müssen zwar aufgrund ihrer Rangordnung prominent gesetzt werden. Meghan Markle soll jedoch auf einem Stuhl platziert werden, der aus dem Winkel der meisten in der Kirche platzierten Kameras nicht einsehbar sei. Sprich: Meghan wäre zwar bei der Krönung dabei, man würde jedoch nicht viel von ihr sehen.

Fraglich ist ebenfalls, ob Meghan und Harry auf dem Balkon des Buckingham Palast dabei sein wird. Zum Thronjubiläum der Queen im Juni 2022 wurde ihnen diese Ehre verwehrt.