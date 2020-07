Meghan Markle: Royals-Expertin mit deutlichen Worten – DAS war der größter Fehler der Herzogin

Als Meghan Markle und Prinz Harry Anfang Januar ihre Entscheidung verkündeten, als Senior Royals zurückzutreten, hatte sich das Paar ein privateres Leben erhofft.

Fernab von der britischen Presse, über die sich Meghan Markle schon zuvor beklagt hatte. Doch auch nach dem Ausstieg aus der britischen Königsfamilie nimmt die Kritik an der Herzogin von Sussex nicht ab - eher im Gegenteil.

Meghan Markle: Deutliche Worte von Expertin

Royals-Beobachter kritisieren das Paar und vor allem Meghan Markle, die Queen und die Familie im Stich gelassen zu haben. Unter ihnen: Lady Colin Campbell, die vor Kurzem sogar ein Buch über die beiden veröffentlichte.

In „Meghan and Harry: The Real Story“ findet die 70-Jährige deutliche Worte. Meghan Markle und Prinz Harry „kamen zu dem Schluss, dass jeder in der königlichen Familie, mit Ausnahme der Queen, 'eifersüchtig' auf sie war. Auf ihre Popularität, ihre Starqualität, ihre einzigartigen Talente, die, wenn sie richtig ausgeschöpft werden würden, die Monarchie und die Welt zum Besseren verändern könnte“, schreibt die Autorin laut „Gala“.

Lady Colin Campbell kritisiert Meghan Markle. Foto: imago images

Das ist Meghan Markle:

Meghan wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

am 19. Mai 2018 heiratete sie Prinz Harry

durch die Heirat wurde sie Mitglied der britischen Königsfamilie und Herzogin von Sussex

am 6. Mai 2019 wurde ihr gemeinsamer erster Sohn Archie geboren

im Januar 2020 verkündeten Meghan und Harry den Rücktritt vom britischen Königshaus

Das war der entscheidende Fehler von Meghan Markle

Bei den ganzen Plänen hätte Meghan Markle aber einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie hat als Neuankömmling die Strukturen im Palast missachtet. Lady Colin Campbell: „In königlichen und aristokratischen Kreisen, wie in jedem anderen Establishment, wird von Neuankömmlingen erwartet, dass sie die Werte und Traditionen der Welt, der sie beitreten, respektieren.“

Es werde nicht erwartet, dass sie sofort grundlegende Änderungen des Lebenswandels fordern. Erst müssen sie sich einleben und „sehen, was zu ihnen passt“.

Meghan Markle: Auch Ehemann Harry kommt nicht gut weg

Auch Prinz Harry kommt laut „Gala“ nicht gut weg: „Er hätte verstehen müssen, dass Reformen nicht plötzlich oder dramatisch sein können und schon gar nicht so häufig oder 'wirkungsvoll', wie er und Meghan es sich beide gewünscht haben.“

Meghan Markle und Prinz Harry werden von Royals-Expertin Lady Colin Campbell kritisiert. Foto: imago images / PA Images

Der 35-Jährige hätte Meghan Markle helfen müssen, das zu erkennen, und für seine Familie einstehen müssen. Meghan Markle wirft dem Palast vor, sie während ihrer Schwangerschaft nicht verteidigt zu haben – dabei gibt es bei den Royals seit Jahrzehnten die Regel, Presseberichte nicht zu kommentieren. (cs)