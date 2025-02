Meghan Markle: Nächstes Enthüllungsbuch! Nun kommt es ans Licht

Meghan Markle scheint die Welt zu spalten – die einen lieben sie, die anderen nicht. Doch im neuesten Enthüllungsbuch Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants dürften selbst ihre Kritiker staunen. Darin wird sie als echte „Kämpferin“ gefeiert. Die ehemalige Schauspielerin, die 2018 Prinz Harry heiratete, musste sich in der altmodischen britischen Monarchie behaupten. Autor Tom Quinn plaudert in seiner neuesten Publikation aus dem Nähkästchen der royalen Mitarbeiter.

Der Tenor: Meghan, die ihren eigenen Karriereweg hatte, fühlte sich von den steifen Höflingen herabgesetzt. Doch sie setzte sich zur Wehr! „Einige Menschen können damit umgehen – Kate Middleton ist vielleicht das beste Beispiel – aber andere versuchen, sich zu wehren, was Meghan eindeutig getan hat“, heißt es in Auszügen aus Quinns Buch in „The Times“. Eine frühere Angestellte lobte: „Man muss es ihr lassen, sie ist wirklich eine Kämpferin.“

Meghan Markle: Neues Buch enthüllt brisante Details

Meghan selbst gab an, dass sie nicht mit dem gleichen Verständnis für die Königsfamilie aufwuchs und sich nicht einmal über Harry im Internet informiert hatte, als sie zu daten begannen. Alles, was sie über ihn erfuhr, lernte sie durch ihn. Das Buch, welches am 18. Februar erscheint, behauptet, dass Harry ihr nicht ausreichend erklärt habe, wie seltsam und fordernd seine Familie wirklich sei.

Meghan, als „Modernisiererin“ beschrieben, wollte die Dinge im Palast anders angehen, doch das stieß auf Widerstand. Ein Insider aus dem Kommunikationsteam des Kensington Palace beschreibt Meghan als „sehr direkt und sachlich“. Doch das kam nicht bei allen gut an. Ein weiterer Insider fügte hinzu: „Die älteren, schulgebildeten Berater hatten es wirklich auf Meghan abgesehen, aber um fair zu sein, sie hat sich ihnen wirklich gestellt.“

Seit ihrem Rückzug als hochrangige Royals im Jahr 2020 haben Harry und Meghan offen über ihre Herausforderungen hinter den Palastmauern gesprochen, einschließlich ihrer komplizierten Beziehungen zu König Charles und Prinz William.