Flop? Meghan Markles Edel-Rosé bleibt im Regal

Meghan Markle überrascht mit einem neuen Produkt ihrer Lifestyle-Marke „As Ever“. Seit Dienstagabend (5. August) ist der Roséwein Jahrgang 2024 erhältlich. Die Flasche mit goldverziertem Etikett kostet 25 Euro und soll Aromen aus dem Napa Valley vereinen. Auf Instagram öffnete Meghan „Flasche Nr. 1“ und prostete ihren Fans zu.

„Das bestätigt die Liebe, Zeit und Mühe, die wir in die Kreation dieses Weins gesteckt haben“, schrieb sie. Laut „As Ever“ wurde diesmal eine größere Menge produziert. Der Rosé hat 13,5 Prozent Alkohol und ist auch Tage nach Verkaufsstart verfügbar. Das unterscheidet ihn vom Vorjahreswein, der schnell ausverkauft war.

Neuer Wein von Meghan Markle sorgt für Gesprächsstoff

Bereits 2023 hatte Meghan Markle mit ihrem ersten Rosé aus dem Napa Valley einen Überraschungserfolg gefeiert. Damals war der Wein innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Die Herzogin, die in Kalifornien aufwuchs, bewies damit, dass ihr Name auch in der Kulinarik für Exklusivität steht. Mit dem aktuellen Launch zeigt sie erneut ihre Vielseitigkeit und ihren Anspruch an Qualität.

Trotz stilvoller Präsentation blieb der große Ansturm in diesem Jahr offenbar aus. Laut „Mirror“ verlief der Verkaufsstart ruhiger als erwartet. Meghan Markle setzte diesmal bewusst auf größere Produktionsmengen, wohl in der Hoffnung, die Nachfrage besser bedienen zu können. Das könnte erklären, warum der Wein länger verfügbar ist.

Die Marke positioniert den Rosé als Getränk zum gemeinsamen Genuss mit Freunden und Familie. Fans dürfen gespannt sein, ob er sich als Sommerhit etabliert. Meghan Markle beweist mit diesem Projekt erneut, dass sie ihre unternehmerische Rolle ernst nimmt. Ob der neue Jahrgang den Erfolg von 2023 wiederholen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

