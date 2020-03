Meghan Markle: „Radikal und unentschuldbar“ – neue Doku zeigt...

Na, DIESE Dokumentation wird wohl reichlich Zündstoff bieten...

Das Leben von Meghan Markle (38) wird am 10. März in einer brandneuen Dokumentation des Online-Senders „Vice TV“ durchleuchtet. Und DIE bietet harten Tobak, denn: In „Vice Versa: Meghan Markte escaping the crown“ wird die Kritik an Meghan vor allem als rassistischer Akt gegen ihre Person verstanden!

Bedrückt blickt Meghan Markle drein. Tatsächlich hatte sie es in Großbritannien nicht leicht, akzeptiert zu werden. (Archivfoto) Foto: imago images / i Images

Meghan Markle: Doku über Aufstieg und Fall der Herzogin

So wird im Trailer gesagt: „Der Grund, weshalb die Leute Meghan Markle nicht mögen, ist, weil sie ein wenig schwarz ist. Das ist britischer Rassismus.“

In der Beschreibung von „Vice TV“ heißt es: „Das einstündige Spezial befasst sich intensiv mit dem raschen Aufstieg und dem Rückzug der Herzogin von Sussex und untersucht die Rolle, die die Monarchie und die britischen Boulevardmedien bei der Verleumdung der ersten schwarzen Prinzessin Großbritanniens gespielt haben.“

Hier seht ihr den Trailer:

Trailer Meghan-Doku

Die Dokumentation soll außerdem „Fragen der Rasse, der Vorurteile und der Besessenheit in einer Geschichte untersuchen, die jetzt eine der am längsten bestehenden Institutionen der Welt bedroht.“ Auch ihr Schwager Prinz William sowie Meghans ehemaliger Butler und Palast-Insider sollen zu Wort kommen.

Die Produktion soll die erste für die Doku-Reihe „Vice Versa“ sein, die eine „unabhängige, radikale und unentschuldbare Sichtweise“ abbilden soll. Sie soll „kaputte Systeme und korrupte Machtstrukturen direkt angehen“.

Klar ist: Die Meghan-Doku wird so oder so definitiv hohe Wellen schlagen... (mg)