Meghan Markle: Als die Queen dieses Geschenk von der Schauspielerin sah, brach sie in Gelächter aus

Zwischen Meghan Markle und den Royals herrscht dicke Luft. Doch das war nicht immer so. Als die Schauspielerin neu im Kreise der Königsfamilie war, hatten sie sogar großen Spaß.

Eine der schönsten Erinnerungen sei dabei das erste Weihnachtsfest, welches Meghan Markle mit den Royals verbrachte.

Meghan Markle: Dieses Event hat sie besonders beschäftigt

Prinz Harry lernte Meghan Markle im Sommer 2016 durch gemeinsame Freunde kennen. Im Oktober wurde bekannt, dass die US-Amerikanerin und der Brite ein Paar seien. Langsam aber sicher wurde sie zum Teil seiner Familie.

Doch erst im Dezember 2017 feierten die Royals und Meghan ihr erstes gemeinsames Weihnachten. Verständlich, dass die 39-Jährige großen Respekt vor den Feiertagen mit der Queen hatte. Vor allem die Frage nach dem perfekten Geschenk für die Königin muss Meghan Markle dabei vor ein Rätsel gestellt haben.

Im Jahr 2017 stand das erste royale Weihnachtsfest für Meghan Markle an. Foto: imago images

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Meghan Markle: Damit trifft sie bei Queen Elizabeth II. ins Schwarze

Was schenkt man einer Person, die bereits alles besitzt, wovon andere träumen? Zum Glück haben sich die Royals vor einiger Zeit eine neue Tradition einfallen lassen. Statt teurer Luxus-Geschenke gibt es nur witzige Spaßgeschenke.

Doch auch bei humorvollen Geschenken sollte darauf geachtet werden, dass man den Geschmack der anderen Person trifft. Und genau das scheint Meghan Markle geglückt zu sein. Wie „Daily Star“ berichtet, soll ihr Geschenk aus dem Jahr 2017 bei Queen Elizabeth II. voll ins Schwarze getroffen haben.

Was schenkt man Queen Elizabeth II. bloß zu Weihnachten? Foto: imago images

Meghan Markle verschenkt singenden Hamster zu Weihnachten

Dabei habe es sich um einen Spielzeug-Hamster gehandelt, der singen kann. Als die Queen das Geschenk von Meghan sah, soll sie laut losgelacht haben.

„Es war so lustig, vor allem als die Corgis versucht haben, an das Spielzeug ranzukommen“, so ein Insider. Die Freude war leider nur von kurzer Dauer, denn nachdem die geliebten Vierbeiner der Monarchin den Plastikhamster zwischen die Zähne bekamen, sei er in mehrere Teile zerbrochen.

Nichtsdestotrotz hinterließ Meghan Markle einen positiven Eindruck bei der Königin. Drei Jahre später scheint sich das Blatt allerdings gewendet zu haben. Mehr dazu hier >>>