Palastmitarbeiter packen über Meghan Markle aus – „Unendlich rachsüchtig“

Schon fünf Jahre sind seit dem Rückzug von Herzogin Meghan Markle und Prinz Harry aus dem Königshaus vergangen. Doch die Erinnerungen an die Zeit davor wirken bis heute nach.

Ehemalige Angestellte beschreiben Meghan Markle als fordernde und schwierige Chefin. Valentine Low zitierte 2021 anonymisierte Aussagen, laut denen Meghan „unendlich rachsüchtig“ sei und ihr Vergeltungsaktionen zugetraut würden.

Vorwürfe gegen Meghan Markle belasten Ex-Mitarbeiter

Ein Palastmitarbeiter erklärte kürzlich gegenüber der Bild, dass einige Angestellte psychisch unter Meghan Markle gelitten hätten.

Manche Ex-Mitarbeiter sprechen von posttraumatischen Belastungsstörungen und bezeichnen sich selbst als Mitglieder eines „Sussex Survivor Clubs“. Eine interne Palastuntersuchung zu den Vorwürfen wurde eingeleitet, deren Ergebnisse jedoch bisher nicht veröffentlicht wurden.

Die emotionalen Wunden der Betroffenen scheinen nach wie vor tief zu sein. Auch die Sorge vor möglichen Enthüllungen oder Racheaktionen von Meghan Markle belastet einige Angestellte weiterhin.

Die Sorgen des Palasts

Innerhalb der königlichen Familie gibt es ebenfalls Bedenken. Besonders König Charles III. soll beunruhigt von der Idee eines Enthüllungsbuches sein. Laut Berichten könnte Meghan Markle versuchen, mit einem solchen Werk Einnahmen zu generieren.

Böse Zungen behaupten gar, sie sei für ihren luxuriösen Lebensstil möglicherweise auf neue Einnahmequellen angewiesen.

Die Spannungen zwischen der 44-Jährigen und dem Königshaus wirken trotz ihres Rückzugs noch lange nicht überwunden. Ein tatsächlicher Plan für ein Buch bleibt zwar unklar, doch die Sorgen über mögliche Imageschäden scheinen real.

